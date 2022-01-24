Українцям розповіли, як шахраї обманюють через e-mail: які їх головні цілі

Вік інформаційних технологій дедалі більше веде людей у ​​сферу онлайн. Тепер у кожного є як мінімум смартфон або телефон з виходом в інтернет.





І при розвитку програм спілкування та зв’язку між людьми через месенджери та соцмережі (де ми здебільшого перемовляємося з близькими та знайомими нам людьми) – листи по e-mail все ще служать способом контактування із зовнішнім світом та різноманітними громадськими організаціями.

Від цього є великий ступінь довіри до повідомлення, отриманого електронною поштою. Особливо, якщо воно правильно оформлене, грамотно написане та має професійний вигляд (з логотипами, офіційними зверненнями та цікавими пропозиціями).

І якщо прямий дзвінок на Ваш телефон з унікальною пропозицією, знижкою або виграшем у лотерею – як мінімум, змусить насторожитися. То аналогічний захід через електронну поштову скриньку – виглядатиме правдоподібніше.

Дії шахраїв, які ведуть свою діяльність через е-мейл, йдуть за двома напрямками: корпоративний та особистий.

Вкрастися в довіру співробітнику компанії та хитрістю виманити в організації гроші або внутрішню інформацію (паролі доступу, бази клієнтів, секретні технічні дані) досить складно. Оскільки багато кроків та дії узгоджуються на кількох рівнях відділів, а охорону здійснюють спеціальні внутрішні служби та системи контролю.

А от щодо персонального обману звичайної людини – тут звичайно, куш не такий глобальний, як можна було б отримати за один раз з якогось підприємства. Але, і провернути якусь відпрацьовану схему обдурювання – набагато легше.

Які найпоширеніші способи виманювання грошей використовуються найчастіше через e-mail:

Повідомлення про виграш у лотерею або отримання матеріального призу за участь у конкурсі (техніка, автомобіль, подорож)

Проходження соціального опитування чи тесту з обіцянкою винагороди

Отримання несподіваних соціальних чи державних виплат

Пропозиція супер-вигідної роботи, що не вимагає майже жодних зусиль в обов’язках, але з нечуваною заробітною платою

Придбання товару за надзвичайно великою знижкою від відомих брендів

Інформація від банку про нібито неправильний грошовий переказ або «вторгнення шахраїв», яке нібито варто терміново зупинити, внесенням своїх даних.

Метою недобросовісних відправників подібних листів є три моменти:

Отримання персональних даних (паспорт, ІПН, документи на нерухомість або автомобіль) Коди доступу до банківської системи (логіни, паролі) Отримання від Вас грошового переказу, здійсненого добровільно

Переславши особисті персональні дані – Ви можете відразу і не побачити результатів подальших операцій, які можуть бути здійснені надалі без Вашої участі. Гадаємо, багатьом відомі приклади отримання кредитів, здійснення угод, оформлення на паспортні дані будь-якої організації або проведення фінансових маніпуляцій.

Відкривши зловмисникам вхід до свого особистого кабінету банківського рахунку – є ризик залишитися без усього, що було на балансі або навіть піти у глибокий мінус.

Особливо буде цікава тема отримання добровільної оплати за будь-яку помилкову обіцянку.

Ну, наприклад, від будь-якої відомої компанії надходить запит пройти невеликий нескладний тест у вигляді опитувальника. Тема – що Ви зазвичай купуєте у супермаркеті. Дізнаються скільки років, стать, місто, як часто ходите в магазин за тими чи іншими товарами. А наприкінці – після «успішного» проходження тесту пропонують отримати за це невелику, але приємну суму. Тільки от заздалегідь треба сплатити за її отримання невеликий стартовий внесок або податок.

Або пропонують нереально величезні знижки від брендового магазину, але спочатку треба викупити доступ, сплативши членський внесок за участь у партнерській програмі.

Звичайно ж, можуть бути чесні пропозиції. Не все з цього матиме на меті нагрітися на бажанні отримати «приз». Але для того, щоб ухвалити остаточне рішення і вберегти себе від непотрібних витрат – перевірте все перед тим, як робити хоч якісь дії, оплачувати комісію або надсилати персональні дані. Для цього варто зв’язатися з конкретною організацією, але скориставшись контактами з офіційних джерел. Завжди можна зателефонувати, зайти на сайт компанії або просто пошукати відгуки про попередніх учасників.

Чудеса можливі, але й бажаючих легким способом нажитися теж вистачає.

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