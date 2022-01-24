Обзор мобильного приложения БК William Hill

Букмекерская компании William Hill была основана еще в 1934 году. Уже в самом начале своего существования букмекер считался одним из самых влиятельных в Великобритании. Сейчас общая капитализация компании составляет свыше 4 000 000 000 фунтов стерлингов. Подробнее узнать о том, как делать ставки на спорт в William Hill, можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».





Букмекерская компания предлагает для своих пользователей мобильное приложение как для устройств Android, так и IOS. Однако найти данный продукт в Play Market или AppStore будет невозможно, необходимо скачивать его с основного сайта.

Большим минусом для игроков из стран СНГ сразу может стать отсутствие адаптивной версии приложения на русском или другом языке. Такой функционал доступен только на основной версии сайта.

Клиенты мобильного приложения БК William Hill могут делать ставки на события большого числа спортивных событий. С недавнего времени компания начала выставлять котировки на киберспортивные мероприятия. Также пользователям букмекера на устройствах Android или IOS доступно пополнение счета любым удобным способом, а также вывод денежных средств.

В отличие от основной версии сайта William Hill, в мобильном приложении недоступны прямые трансляции игр. Но взамен клиент получает преимущество в скорости работы, так как нет необходимости постоянно загружать нужные разделы.

По совокупности факторов, мобильное приложение БК William Hill имеет как преимущества, так и недостатки. Однако букмекер с каждым годом наращивает свое преимущество в общемировой сфере беттинга. Поэтому разработчики стараются улучшить свой продукт, чтобы полностью соответствовать принятым стандартам.

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