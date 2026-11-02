Скільки коштує ЕКО в Україні у 2026 році

Запитання « скільки коштує зробити еко » у 2026 році має дві відповіді. У державній програмі пацієнтка не платить нічого, а заклад отримує від НСЗУ 84 826,10 грн за повний цикл. У комерційному прайсі сума інша, і порівнювати її варто саме з цим числом. Нижче – що входить у цикл, де в кошторисах з’являються доплати і як потрапити в програму.

Скільки платить держава за цикл

НСЗУ розраховується із закладами за три види циклів. Станом на травень 2026 року тарифи такі:

Що оплачує НСЗУ Сума, грн Повний цикл 84 826,10 Неповний цикл допоміжних репродуктивних технологій 50 895,66 Кріоембріотрансфер і спостереження до підтвердження або непідтвердження вагітності 33 930,44

Тариф піднімали у вересні 2024 року: із 60 324 до 84 826 грн (постанова КМУ від 30.08.2024 № 995). Причина – подорожчання окремих етапів, насамперед передімплантаційного генетичного тестування. Тоді ж у пакет додали кріозаморожування й кріозберігання яйцеклітин та ембріонів.

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Різниця між повним і неповним циклом – 33 930,44 грн, і це рівно тариф кріоембріотрансферу. Схоже, що тариф зібраний як конструктор, але НСЗУ цього прямо не пояснює. Що саме вважають «неповним» циклом, у релізі не розписано.

З чого складається цикл і що його здорожчує

Пакет НСЗУ добре показує, за що взагалі платять. Це стимуляція яєчників, УЗД-моніторинг росту фолікулів, пункція зі знеболенням, підготовка сперми, запліднення, культивування ембріонів, перенесення, лікарські засоби на всіх етапах і контроль до підтвердження вагітності.

Більше за все на підсумкову суму впливають три речі. Перша – препарати для стимуляції: їх обсяг залежить від відповіді яєчників, тому остаточна сума з’ясовується в ході циклу. Друга – генетична діагностика ембріонів. У програмі вона доступна лише за медичними показаннями, і саме її вартість стала головною причиною перегляду тарифу у 2024-му. Третя – заморожування з подальшим зберіганням: воно з’являється, якщо після перенесення лишилися ембріони.

Кожна з цих трьох позицій може бути і всередині ціни, і окремим рядком поза нею. Саме тут можуть ховатися розбіжності між двома прайсами з однаковою цифрою на титулі.

Як читати комерційний кошторис

Ціна «від» у прайсі рідко збігається з підсумком у договорі. Різниця майже завжди у тому, що винесено за межі базового рядка. Державний тариф у 84 826,10 грн за повний цикл зручний як лінійка: усе, що пакет НСЗУ покриває, у комерційній пропозиції має або входити в ціну, або стояти окремим рядком із сумою.

Перед підписанням варто уточнити п’ять речей:

Чи включені препарати для стимуляції, чи їх купують окремо в аптеці.

Чи входять у ціну пункція з анестезією та культивування ембріонів.

Скільки коштує кріоембріотрансфер окремо. Державний орієнтир – 33 930,44 грн.

Чи генетична діагностика ембріонів винесена в окремий рядок і за якими показаннями її призначають.

На який термін оплачено зберігання ембріонів і що буде після його завершення.

Окреме питання – перерваний цикл. Якщо стимуляція дала замало фолікулів і до переносу справа не дійшла, держава оплачує неповний цикл за тарифом 50 895,66 грн. У приватному договорі такий сценарій має бути прописаний так само чітко: що повертається, а що вважається витраченим.

Коротка думка: кошторис без розбивки на етапи – привід поставити ще три запитання, а не підстава для довіри.

Коли платити не доведеться

Процедура безкоштовна лише для пацієнтів, яких лікарі вважають придатними до допоможних репродуктивних технологій за медичними показаннями. Діагноз тут вирішує більше, ніж бажання пацієнта: без обстеження пари і висновку консиліуму направлення не оформлять.

Алгоритм виглядає так:

Обстеження і діагноз, який підтверджує необхідність ЕКЗ. Розгляд консиліумом лікарів. Електронне направлення від лікаря. Запис до закладу, що має договір з НСЗУ на пакет №63. Цикл у такому закладі без доплат за перелік услуг, що входить у пакет.

Дві деталі, які часто заскакують. Перша – вік. У матеріалах НСЗУ за травень 2026 року зазначено «40 років включно», у повідомленні МОЗ за серпень 2026 – «до 41 року включно». Життєва різниця для тих, хто близько до межі: точну формулювання уточнюють на консиліумі. Друга – кількість спроб: успішний цикл з вагітністю закриває питання на рік, якщо ж вагітність не настала, наступна спроба можлива. Коли саме і на яких умовах – теж варто перепитати в лікаря.

IVMED і програма НСЗУ

Клініка IVMED має договір з НСЗУ, тому пацієнти, що пройшли консиліум і отримали направлення, можуть пройти цикл за державний кошт. На сторінці клініки зазначено, що держава покриває повний цикл – від консультації до підтвердження вагітності.

Для пацієнта це означає просту річ: під час першої розмови питання «скільки це коштує» має два варіанти відповіді – державний маршрут або комерційний кошторис. Вибір залежить від діагнозу, віку та висновку консиліуму. Коли для державної програми підходить лише частина послуг, різницю варто обговорити до початку циклу, а не під час нього.

Що показують цифри 2026 року

Державна статистика дозволяє порахувати, скільки програма коштує. Станом на середину серпня 2026 року лікувалися 6 290 пацієнток, вагітність підтвердилася у 1 885. Якщо кожній оплатили повний цикл за 84 826,10 грн, виходить приблизно 534 млн грн. Це стеля: частина циклів неповна, деякі ще тривають, тому фактична сума нижча.

Іще один розрахунок: 6 290 поділити на 1 885 – виходить майже 3,3 пацієнтки на одну підтверджену вагітність. У грошах це дає не більше за 283 тис. грн на одну вагітність. Застереження таке: це власний розрахунок за відкритими даними, а не офіційна ціна результату, і вагітність тут не дорівнює народженій дитині.

При цьому цей показник добре пояснює, навіщо консиліум перевіряє показання. Кожен цикл – витрата на одну спробу, а шанс у спроби приблизно кожна третя – це підрахунок за даними НСЗУ, і у європейських даних порядок такий самий, хоча строго їх не зіставити.

Джерела