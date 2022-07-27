Принцип роботи дотягувача дверей: регулювання швидкості та зусилля

Щоденне активне використання дверей потребує зручного способу їх закривання. Саме для цього призначені дверні дотягувачі. По своїй суті, це пристрої, які встановлюються на дверні полотна та допомагають їх зачиняти плавно та без додаткових зусиль. Окрім зручності, їхнє застосування допомагає збільшити термін експлуатації всієї дверної фурнітури – завісів, замка, ручок. Також це допомога в збереженні тепла в холодну пору року та прохолоди в літній період. Сьогодні майже неможливо уявити двері приміщень з великими потоками людей (торгові центри, офіси, клініки, магазини і т.д.) без цих пристроїв. Варто також помітити, що останнім часом набуває популярності їхнє встановлення на хвіртки та ворота.





Класифікація та принцип роботи дотягувачів

Принцип роботи будь-якого дотягувача зводиться до наступного: в металевій капсулі розміщується пружина з клапан та мастилом, яка розтягується при відкриванні та стискається при закриванні дверного полотна. Сучасні моделі таких пристроїв дозволяють регулювати швидкість та силу відкривання/закривання за допомогою спеціальних гвинтів і можуть мати ряд додаткових опцій, які додають зручності в повсякденному використанні.

По способу монтажу дотягувачі поділяють на такі:

верхні накладні: вони найбільш розповсюджені. Встановлюються на полотно або над ним в залежності від того куди відкривається дверна стулка. Їх можна зустріти на вхідних важких дверях. За методом передачі зусилля тяги в них можуть бути

Стандартна: найбільш надійна конструкція з технічної точки зору. Проте вона розташовується перпендикулярно площині дверного прорізу і таким чином найбільш помітна. Встановлюється переважно на вхідних дверях і дуже рідко на міжкімнатних. Ковзна: один її кінець вмонтований в корпус дотягувача, а інший пересувається всередині рейки-каналу. Рейка кріпиться в одній площині з основним пристроєм. При зачиненні тяга складається, що виглядає візуально естетичніше. Паралельна: схожа на стандартну тягу, проте вона містить додатковий кронштейн в схемі компонування елементів. У закритому положенні розташовується паралельно до дверного полотна.

підлогові: потребують монтажу безпосередньо в підлогу. Тому важливо це враховувати на стадії проєктування. Зазвичай використовуються зі скляними дверними полотнами, які відкриваються в обидві сторони. Це актуально в офісах чи торгових центрах з великими потоками людей.

приховані: головна перевага випливає з їхньої назви. В зачиненому стані дверей вони взагалі непомітні, оскільки заховані всередину дверної коробки та полотна. Встановлюється врізним способом. Чітка робота забезпечується гідравлічним приводом.

Як підібрати дотягувач

Незалежно від того який тип конструкції дотягувача Ви оберете, всі вони поділяються за потужністю на класи. Головний принцип цього розподілу – чим важче і ширше дверне полотно, тим вищий клас. Міжнародні стандарти визнають 7 класів: від найменшого EN1 для ваги дверей 20 кг (і менше) до EN7 з максимумом 160 кг.

Виділимо основні критерії, які потрібно враховувати при виборі дотягувачів в інтернет-магазині “Світ Замків”:

матеріал, вага та ширина дверей: в залежності від них обирається потрібний клас. Немає сенсу брати дотягувач великого класу для легких дверей і навпаки.

спосіб монтажу;

зовнішні умови: обов’язково потрібно враховувати температури, за яких буде працювати дотягувач. Його коректна робота напряму залежить від цього, оскільки всередині міститься рідина. До прикладу, на міжкімнатних дверях буде зайвим дотягувач із морозостійкими характеристиками.

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Регулювання і додаткові опції дотягувача

Сучасні дотягувачі вирізняються цілим рядом додаткових опцій регулювання. Основні з них такі:

фіксація відкритого положення: стулку можна зафіксувати при певному значення кута відкривання дверей;

затримка зачинення: можливо налаштувати час, протягом якого двері не будуть закриватись;

демпфер відкривання: запобігає різкому відчиненню стулки при раптовому пориві вітру;

пришвидшене дотягування в самому кінці захлопування дверей.