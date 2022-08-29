Які ювелірні прикраси завжди вважаються трендовими

Жінки люблять експерименти: з одягом, ювелірними прикрасами, чоловіками. Яскраві аксесуари дозволяють по-новому поглянути на звичні образи, продемонструвати своє відчуття стилю. Та все-таки все крутиться навколо класики, котра ніколи не виходить з моди. Тож обов’язково варто купити срібний браслет, жіночий маст-хев у XXI столітті. Мініатюрні сережки-пусети, які можна одягнути як в офіс, так і на романтичне побачення. Які ще ювелірні прикраси додати до базової ювелірної скриньки — розберемося далі.





ТОП-8 вічних ювелірних прикрас

Класика — це про відмінну якість, довершений дизайн, гармонію кольорів і оздоблення. До списку «‎вічних» ювелірних виробів сміливо можна зараховувати:

м’який ланцюжковий браслет;

жорсткий браслет-бенгл;

лаконічну каблучку;

кільце-солітер;

ланцюжок з кулоном;

підвіска з перлинами;

сережки-цвяшки;

конго середнього розміру.

М’які й жорсткі: браслети, що завжди в моді

М’який ланцюжковий браслет, виконаний зі срібла або золота, — вічна класика. При цьому краще звертати увагу на моделі зі змінними ланками. Подібні моделі представлені в колекції «‎Pandora ME». З часом рука може ставати ширшою або вужчою. Така ювелірна прикраса дозволяє самостійно змінювати розмір браслета, просто знімаючи або додаючи ланки.

Ще один маст-хев — жорсткий браслет-бенгл. Він може бути оздоблений застібкою у формі серця або квітки. Також варто придивитися до вишуканого тенісного браслета, який гармонійно доповнить вечірній образ. Новітня інтерпретація — браслети з камінням. Якщо маєте бажання, то зосередьтеся навколо жорстких браслетів, інкрустованих склом Мурано, які носять поверх рукавів.

Тонкі кільця й масивні каблучки

Тонке кільце — ідеальне доповнення до повсякденних нарядів. Воно може мати класичний дизайн або доповнюватися 1-3 камінцями невеликого розміру. Таку ювелірну прикрасу легко поєднати з масивною каблучкою.

Особливе місце в базовій ювелірній скриньці варто виділити під кільце-солітер. Основа з білого або жовтого золота в компанії камінця яскравого кольору — гарне рішення для офісу й вечірнього виходу.

Різноманіття ювелірних прикрас на шию

Ланцюжок або підвіску на шию варто підбирати до конкретного наряду. Серед актуальних тенденцій — тонка нитка з перлиною в центрі композиції. Доповнити її можна такими ж сережками.

Гарний вигляд матиме ланцюжок з іменним кулоном, кольє для створення вечірніх образів, автентичне намисто.

Мініатюрні пусети й лаконічні конго

Сережки-кільця (конго) варто вибирати на основі фізіологічних параметрів. Найкраще носити їх зі зібраним волоссям і одягом з відкритими плечима. Середній розмір конго — оптимальний варіант. Такі сережки не заважають повсякденному життю й помітні під час вечірнього виходу.

Ну і куди ж без стриманих пусетів. Якщо хочеться додати трохи яскравих акцентів, придивіться до моделей з різноколірними синтетичними кристалами, емаллю на основі епоксидної смоли, склом Мурано.

Слідуйте своєму внутрішньому «Я»‎, коли купуєте ювелірні прикраси. Мода — це добре, але ніхто не скасовував почуття власного комфорту.