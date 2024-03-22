Xiaomi прокачає камери ряду смартфонів до рівня 14 Ultra

21 березня, під час показу новенького флагмана Xiaomi Civi 4 Pro, представники компанії повідомили радісну новину для всіх власників більш ранніх топових пристроїв бренду. Було сказано, що незабаром лінійка Xiaomi 14, а також Xiaomi 13 Ultra отримають оновлення ПЗ камери. Воно привнесе функції, які зараз доступні тільки для фотофлагмана Xiaomi 14 Ultra.

За даними компанії, телефони Xiaomi 14 і 14 Pro отримають функцію “Майстер-портрет” вже у квітні, тоді як Xiaomi 13 Ultra обзаведеться нею до червня. Ця опція, що дебютувала на Xiaomi 14 Ultra, використовує модель AI portrait large під назвою Xiaomi Portrait LM і пропонує такі можливості, як видалення зморшок за допомогою ШІ, вирівнювання тону шкіри, поліпшення стану зубів і очей. Вона також підтримує запис з високою роздільною здатністю з безперервним зумом 4K @60 кадр/с, запис відео з повною роздільною здатністю 8K @30 кадр/с і сповільнену зйомку з високою частотою в режимі 4K @120 кадр/с.

Функція Xiaomi Portrait LM, яка скоро буде доступна флагманам компанії джерело: gizmochina

У червні вийде ще одне оновлення програмного забезпечення – Xiaomi AISP (семантичний процесор зображень Xiaomi AI). Платформа обчислювальної фотозйомки на основі великих ШІ-моделей використовує HyperOS від Xiaomi для поєднання обчислювальної потужності CPU, GPU, NPU і “хмари”, досягаючи продуктивності в 60 ТОПС.

Це дає змогу використовувати такі функції, як ULTRA RAW super negative. Ця технологія забезпечує високу глибину кольору і динамічний діапазон, а також сумісність з професійним ПЗ для подальшого редагування фото і відео.