Залишилось менше 10 днів: частина пенсіонерів може втратити виплати

У квітні 2024 року існує ймовірність того, що певні групи українців можуть зіткнутися з припиненням виплати пенсій, як зазначає Наталія Єсіна, правозахисниця Української Гельсінської спілки з прав людини. Це стосується осіб, які отримують пенсію на пенсійні картки. Вони можуть втратити свої пенсійні виплати, якщо вони не будуть відповідати певним державним вимогам. Вразливі групи включають

ВПО старшого віку, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2024 року;

Мешканці територій, що перебувають під тимчасовою окупацією;

Українці, які проживають за кордоном;

Особи, визнані учасниками бойових дій або особами з інвалідністю до початку ескалації конфлікту.

Згідно з розпорядженням уряду, виданим наприкінці 2023 року, ці групи повинні пройти ідентифікацію до 31 березня. Ідентифікацію можна пройти у відділеннях Ощадбанку або через Пенсійний фонд України. Для тих, хто перебуває за кордоном, рекомендованими варіантами є відеоідентифікація або Портал електронних послуг Пенсійного фонду, хоча можуть виникнути технічні труднощі. Наприклад, затримки в отриманні необхідних кодів для платформи “Дія” або можливі збої в роботі системи можуть ускладнити процес.

Пенсіонерам на окупованих територіях не припинено нарахування коштів на пенсійні рахунки, проте якщо переселенці, що мали такий статус до повноформатної війни, не знімали гроші більш ніж пів року, їм потрібно пройти онлайн фізичну верифікацію також через відеозв’язок.

Для цього потрібно передчасно записатися на порталі Пенсійного фонду.

Правозахисники Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) підкреслюють, що в разі неможливості доступу до пенсій для цих категорій пенсіонерів з 1 квітня цього року може виникнути катастрофа.