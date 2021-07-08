Нашестя фальшивок: українцям розповіли про те, як відрізнити фальшиві гривні

Інформаційна кампанія Нацбанку, спрямована на підвищення безпеки готівкових розрахунків, врешті офіційно стартувала. На брифінгу, присвяченому запуску проекту, заступник очільника державного регулятора Олексій Шабан розповів про терміни та масштаби починання.





Отож нова кампанія «Анатомія гривні» покликана розширити пізнання громадян про основні відмінні риси національної валюти, та навчити їх швидко перевіряти справжність купюр. За даними прес-служби НБУ, навчання пройдуть у всіх областях України, та продовжуватимуться аж до жовтня поточного року.

Розпочати інформаційний проект НБУ були змушені через збільшення кількості підробних грошей на теренах України. Наразі з 1 млн купюр принаймні 5,5 екземплярів є фальшивками. І хоча такий показник є утричі меншим в порівнянні із відповідною статистикою щодо євро, залишити ситуацію напризволяще у державному банку не змогли.

Варто зауважити, що чимало фальшивок в Україні доволі низької якості. Вони надруковані на звичайних принтерах та розраховані здебільшого на неуважних громадян. Та все ж українців прагнуть навчити відрізняти від оригіналу навіть найточніші копії національної валюти. Також під час кампанії усі охочі дізнаються, де обміняти грошові знаки, що вийшли з обігу, та що робити із підозрілими банкнотами.

В ході навчань усю необхідну інформацію про елементи захисту державних грошей отримають касири банків, працівники пошти, аптек, АЗС тощо. Решта ж громадян зможе завітати на спеціальний сайт “Анатомія гривні”, на якому також міститься уся необхідна, а головне актуальна інформація, що допоможе убезпечити готівкові розрахунки громадян.

У НБУ запевняють, щоб відрізнити фальшивку від справжньої купюри не потрібно бути професійним банкіром. Варто лише слідувати наступному алгоритму перевірки: