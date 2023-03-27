ДПС України оголосила полювання на чоловіків-втікачів: надовго залишитися в Європі їм не вдасться

Українці призовного віку, яким вдалося незаконно перетнути кордон, не зможуть залишитися в жодній з країн Європи. Українські прикордонники активно співпрацюють із владою країн ЄС та Молдови. Тож чоловіків з України рано чи пізно чекає повернення на батьківщину та законне покарання.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. У своїй заяві він згадав випадок із втікачем, що потонув намагаючись перетнути українсько-румунський кордон, та застеріг українців від таких необдуманих вчинків.

Демченко зазначив, що з початку війни Державна прикордонна служба зареєструвала вже чимало випадків незаконного перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками. Деякі громадяни за можливість виїхати з країни платили чималі гроші організаторам своєї втечі. Однак перетнути кордон – це лише пів справи.

Завдяки співпраці українських прикордонників з владою та силовими структурами сусідніх країн, втікачам не вдається надовго влаштуватися за кордоном. Їх відмовляються оформляти як біженців і за першої ж нагоди депортують назад в Україну.

Речник ДПС також зауважив, що чоловікам призовного віку, які незаконно перетнули кордон, доведеться нести відповідальність перед законом. За таке порушення під час дії в країні військового стану передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Тож Демченко закликав українців, обираючи долю втікача, замислитися над можливими наслідками свого вибору.

Нагадаємо, що перетинати кордон України під час військового стану дозволено лише деяким категоріям чоловіків призовного віку. Серед них водії-далекобійники, залізничники та спортсмени, за умови наявності у них відповідних документів. Також виїзд дозволяється багатодітним батькам-одинакам, інвалідам та заброньованим чоловікам, що їдуть у відрядження по роботі. Решта українців призовного віку, намагаючись перетнути кордон, ризикують опинитися за гратами.