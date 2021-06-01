Експерти розповіли, що не варто робити зі своїм Android-смартфоном, щоб не перетворити його на “цеглину”

Писати про банальні речі, на кшталт: кидати його об землю, гріти в мікрохвильовці, плавати з ним і т.д, не будемо. Це і так, сподіваємося, що зрозуміло. Тут мова піде більше про цікавих людей, які люблять тестувати на своєму смартфоні всі поради, лайфхаки і «секретні фішки», знайдені на просторах інтернету. Так ось: чого ж не можна (або краще не варто) робити зі своїм Android смартфонів, якщо не хочете просто знищити його.





Справа тут в секретних кодах (сервісних кодах) для Android. Хто не знає, що це таке, то коротко пояснимо:

Секретні (сервісні) коди призначені для швидкого доступу до деякої інформації, функцій і налаштувань вашого смартфона. З їх допомогою можна відкривати інженерне меню, робити скидання до заводських налаштувань і багато іншого. Також нагадаємо, що є універсальні коди, які підходять до всіх пристроїв, і унікальні. Останні підходять тільки до певних брендів / моделей смартфонів. В першу чергу вони потрібні самим виробникам і розробникам. Більшість користувачів хоч і знають про них, але ніколи ними не користуються.

Сервісні коди можуть як принести вам користь, так і нашкодити вашому пристрою. Бувають випадки, що користувачі через свою недосвідченість вводять не ті коди. А згодом отримують “цеглину” замість повноцінно робочого смартфона, відновити який іноді неможливо.

*#*#7780#*#* – код для скидання налаштувань до заводських. Але навіщо його вводити, якщо у кожного смартфона є вбудована функція скидання до заводських, яка робить все правильно. Цей код призначений тільки на той випадок, коли ця функція чомусь не працює. Вводити просто так цей код не рекомендується, він може вбити ваш смартфон, якщо випадково станеться якийсь збій.

*2767*3855# – цей код призначений для повного скидання налаштувань і повного перевстановлення прошивки пристрою. Знову ж таки, якщо у вас немає досвіду роботи з цією можливістю, не радимо використовувати її. Робота з прошивкою – складний і трудомісткий процес, до якого потрібно бути готовим (ну або вам не шкода поекспериментувати з вашим пристроєм). Тому зробивши щось неправильно, або ж піде якийсь технічний збій – ваш смартфон стане цеглою. А відремонтувати такий смартфон не завжди можливо.

Тому ці коди краще використовувати фахівцям, які розуміють, що роблять. Краще не вводьте самостійно ці коди, якщо не хочете знищити свій Android смартфон (ймовірність чого завжди досить велика).