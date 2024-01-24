QR-код: як його сканувати смартфоном чи створити власний

QR-коди сьогодні можна зустріти всюди: не тільки на сайтах, а й на вулиці, в магазині, на пошті… Популярність цієї технології настільки зросла, що багато сучасних смартфонів випускаються вже з вбудованим сканером QR-коду. Давайте розберемося, що це таке і як працює.

Що таке QR-код?

QR-код – це квадратний графічний код, у який зашифрований невеликий текст: число, гіперпосилання, довільне поєднання букв, цифр і спеціальних символів. QR-код здатний містити близько семи тисяч цифр або трохи більше чотирьох тисяч букв латинського алфавіту.

QR код, який веде на головну сторінку GSMinfo

QR-код був розроблений у 1990-х роках японською компанією Denso-Wave, щоб автоматизувати виробничу систему автомобілебудування, але згодом набув великої популярності та широкого поширення в найрізноманітніших сферах. Основна перевага QR-коду – легке розпізнавання скануючим обладнанням. QR – це скорочення англійське “quick response”, тобто “швидкий відгук”.

Сьогодні QR-код часто використовують для кодування гіперпосилань або адрес електронної пошти, оплати квитанцій, передавання географічних даних (широти і довготи), ідентифікатора товарів або поштового відправлення, реквізитів для авторизації (наприклад, під’єднання до мережі Wi-Fi) та багато чого іншого.

QR-код за своєю функціональністю можна порівняти зі штрих-кодом, проте він дає більше можливостей.

Інструменти для створення QR-коду

Є два способи створення QR-коду на смартфоні: за допомогою спеціальних додатків або онлайн-сервісів. В обох випадках знадобиться кілька кроків:

визначити, який тип інформації ви хочете використовувати для створення коду;

ввести дані, які хочете закодувати;

вибрати додаткові налаштування, якщо потрібно;

зберегти картинку з QR-кодом або поділитися нею прямо з програми.

Користуватися додатком зручніше, якщо створювати QR-коди вам потрібно часто. Найпопулярніші QR-генератор коду, QR Code Generator & QR Maker, QR TIGER QR Code Generator, QR Code Generator Pro, QR Code Generator Pro, QRky: Генератор QR-кодів. Встановіть, запускайте, дотримуйтесь підказок.

Якщо потреба в кодуванні виникає рідко, то простіше скористатися онлайн-сервісом. Згенерований QR-код можна буде вивантажити або поділитися посиланням на нього. Онлайн-сервісів для створення QR-коду теж існує чимало.

Приклад створення QR коду

Як зчитати QR-код за допомогою смартфона

Зазвичай достатньо відкрити штатний застосунок для зйомки і навести камеру на код. Зокрема саме так можна зчитати код на останніх моделях iPhone.

На смартфонах Xiaomi / Redmi / POCO є вбудований застосунок “Сканер”, доступ до якого можна отримати із загального списку програм або за допомогою верхньої “шторки” графічної оболонки.

Якщо функція не вбудована, запустіть спеціальний додаток, виберіть режим розпізнавання. Усі перераховані вище програми для створення QR-коду підтримують цю функцію.

Крім того, розпізнати код можна за допомогою вбудованого в Android додатка “Google Об’єктив”. Доступ до нього можна отримати прямо з режиму “Камера”, натиснувши на відповідний значок, який в останніх версіях зазвичай розташовується у верхньому меню. Також до “Google Об’єктиву” можна перейти з основного додатка Google, натиснувши на такий самий значок праворуч у пошуковому рядку.

Як зчитати QR-код, якщо він існує тільки у вигляді картинки на смартфоні

Якщо QR-код існує у вигляді скріншота або картинки на вашому смартфоні, то ви також можете зчитати з нього інформацію. Для цього підійдуть уже описані вище програми, тільки сканування відбуватиметься не через камеру телефона, а прямо із зображення. Необхідно запустити програму, увійти в режим сканування і вибрати потрібну картинку з галереї за допомогою вбудованих засобів навігації. Інформація буде миттєво розпізнана і відображена на екрані.

Більшість перерахованих вище онлайн-сервісів зі створення QR-коду також дають змогу прочитати код із картинки. Крім того, існують спеціальні сайти для розпізнавання, такі як ScanQR.org або QRcodeScannerOnline.com. Щоб зчитати інформацію із зображення, необхідно завантажити файл із QR-кодом на сервер і, в деяких випадках, вибрати зону для розпізнавання.

Ще один спосіб розкодувати картинку з QR-кодом – задіяти функцію “Поділитися…” на вашому смартфоні. Для цього необхідно вибрати потрібне зображення в галереї, натиснути кнопку “Поділитися” або “Відправити” і потім вибрати програму, яка здатна розпізнати QR-код. Це може бути вбудований додаток, такий як “Сканер”, або “Google Об’єктив”.