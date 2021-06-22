Основні правила купівлі вживаного смартфону

У цій статті ми поговоримо про причини покупки б / в смартфонів, а також розберемо 14 порад, що потрібно робити до і під час зустрічі з продавцем, які допоможуть купити хороший смартфон і вбережуть від серйозних проблем.





Причини покупки б / в смартфонів

Багато людей купують вживані смартфони для того, щоб заощадити гроші та купити собі хороший смартфон, який в магазині коштує в 2-3 рази дорожче.

Хтось купує такі смартфони для того, щоб їх не шкода було втратити чи зламати на роботі, поході, хобі, або подарувавши родичам.

Ще одна причина полягає в тому, щоб купити смартфон максимально дешево, просто тому що немає коштів для покупки нового смартфона.

Якою б не була причина, важливо підібрати хороший смартфон, щоб виключити ймовірність проблем із законом, а також сильно зменшити ймовірність поломки в найближчий час після покупки.

Поради щодо вибору вживаних смартфонів до того, як ви приїхали на місце зустрічі

Перед тим як поїхати дивитися смартфон, попросіть вислати вам детальні фотографії, а по можливості навіть відео смартфона. Це допоможе побачити всі зовнішні дефекти, про які продавець не написав в оголошенні і вирішити, чи варто взагалі їхати на зустріч. Обов’язково розпитайте про наявність точної комплектації: чек про покупку, оригінальна коробка, зарядний провід і блок живлення, гарантійний талон, навушники? Якщо все це є, то відмінно. Однак, відсутність чека і особливо оригінальної коробки говорить про «невідоме», можливо, кримінальне походження смартфона. Задайте наступні питання питання: чи ремонтувався телефон, чи відкривався, потрапляв в воду, чи є якісь внутрішні проблеми в роботі смартфона? В ідеалі, якщо у власника буде чек про покупку. Це важливий момент, який допоможе вам встановити точний час використання, а також підтвердити факт володіння смартфоном, а в майбутньому його перепродати. Також, рекомендуємо шукати б / в смартфони з гарантією (факт наявності гарантії буде підтверджувати чек про купівлю).

Деякі люди продають смартфон ще до того, як пройде гарантія, наприклад через те, що хочуть купити нову модель. Смартфон з гарантією купувати дуже вигідно, наприклад, бувають варіанти, що залишилася піврічна гарантія, що буде приємним бонусом і в разі гарантійної ситуації вам безкоштовно її усунуть в СЦ. Крім іншого, такі смартфони можуть бути практично як нові, адже у використанні вони менше року.

Питання, які ми розглянули вище можуть визначити чи варто взагалі дивитися це оголошення в живу. Якщо продавець неохоче відповідає на питання чи замовчує що, це має насторожити.

На жаль, дуже багато не сумлінних людей, які прагнуть скоріше продати «смартфон з підводними каменями», які спливуть після покупки.

Поради по перевірці б / в смартфона під час зустрічі з продавцем

Обов’язково зустрічайтеся з продавцем в добре освіченому місці, дуже бажано з розетками та відеокамерами. Наприклад, в квартирі, торговому центрі або будь-якому магазині. Не потрібно зустрічатися в переходах, на вулиці, в парках і т.д. Якщо продавець пропонує зустрітися десь на вулиці чи в темному місці, значить він щось приховує і скоріше хоче продати вам «кота в мішку». Не поспішайте і не соромтеся! Ви будете платити гроші за річ, це в ваших інтересах оглянути її ретельно і досконально, не потрібно соромитися задавати питання і все перевіряти. Якщо продавець поспішає або всім своїм виглядом показує, що ви набридли зі своїми питаннями і сумнівами, йдіть додому. Значить це не ваш варіант. Візьміть коробку від смартфона і перевірте, щоб IMEI номер на коробці збігався з номером в самому смартфоні. Це буде говорити про те, що коробка саме від цього смартфона, такий смартфон вам буде легше перепродати і ніяких проблем з юридичної сторони у вас виникнути не повинно. Оригінальна коробка, це по суті підтвердження вашого володіння смартфоном.

4. Огляньте смартфон зовні, обов’язково зніміть захисний чохол, скло або плівку. Навіть якщо продавець запевняє, що з дня покупки носив смартфон в склі і чохлі, потрібно попросити його відклеїти, щоб перевірити стан дисплея і корпусу смартфона. На хорошому світлі можна побачити дрібні подряпини, тріщини, відколи й вм’ятини.

5. Далі, можна перевірити, чи було потрапляння вологи всередину смартфона, це визначається легко. Відкривши лоток сім-карти, всередині можна виявити «датчик попадання вологи». У різних смартфонів він може перебувати в різних місцях, знайдіть цю інформацію в інтернеті. Датчик білий, коли вода всередину смартфона не потрапляла. І рожевого відтінку, коли вода потрапляла всередину.

Для прикладу вид датчика води в смартфоні iPhone 8 Plus

6. Далі потрібно натискати на всі кнопки, вони повинні натискатися з чітким клацанням і без залипання, застрявання в корпусі. Мати плавних хід, без скрипів і сторонніх звуків.

7. Потім починаємо перевіряти всі внутрішні функції: мобільний інтернет LTE / 4G, WIFI (заходимо в браузер або в Ютуб, включаємо відео в хорошій якості). Тут же перевіряємо динаміки в смартфоні, вони не повинні хрипіти, шарудіти, скрипіти, звук повинен бути досить чистий і гучний.

8. Перевіряємо звук в навушниках, перевіряємо звук слухового динаміка під час дзвінка з цього смартфона і одразу мобільний зв’язок. Потрібно також перевірити чи працюють додаткові функції смартфона: вібромоторчик (включити вібрацію), NFC (безконтактна оплата), Bluetooth, радіо.

9. Потім можна перевірити дисплей на наявність «засвітів» і битих пікселів. Включаємо на повну яскравість екран і знаходимо білий фон, наприклад, в режимі набору номера, потім уважно дивимося, чи немає жовтуватих або інших плям, чи є пил під склом, чи є чорні крапки на білому тлі?

Все це може свідчити про те, що екран смартфона був замінений або потребує ремонту через попадання вологи, пилу або падіння.

Екран повинен бути рівномірно білим без будь-яких колірних змін, без плям, пилу і чорних крапок.

10. Дуже важливо звернути увагу на стан акумулятора в смартфоні. У деяких моделях смартфонів, наприклад IPhone, це можна зробити в Налаштуваннях> Акумулятор> Стан акумулятора.

В інших смартфонах можна подивитися, завантаживши додаток на смартфон типу «Battery Master». Якщо стан акумулятора нижче 90%, то готуйтеся до того, що максимум через рік-півтора вам доведеться поміняти акумулятор через те, що він почне швидко розряджатися. А якщо ємність близько 80% і нижче, то замінити акумулятор вам доведеться в найближчі кілька місяців, інакше потрібно буде сидіти біля розетки і постійно заряджати смартфон.