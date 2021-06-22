Експерт порадив видалити зі смартфона популярний додаток

Відомий у всьому світі картографічний додаток Google Maps краще видалити з iPhone через те, що всі дані, які він збирає, пов’язані з персональною ідентифікацією користувача.





У цьому впевнений експерт в області інформаційної безпеки Зак Дофман.

“Так працює Google. Усе пов’язано разом, щоб створити ваш профіль”, – пише він в матеріалі Forbes .

Він також наводить цитату іншого експерта, Кейт О’Флаерті:

“Всі сервіси Google працюють дуже добре. Так, ви повинні відмовитися від конфіденційності, але якщо вас це не турбує, то це просто зручні сервіси”.

В теорії користувачі можуть обмежити доступ Google Maps на iPhone, заборонивши додатку асоціювати будь-яку зібрану інформацію з конкретними людьми або акаунтами, проте це призведе до того, що картами буде незручно користуватися, зазначає Дофман. “Не буде ніякої історії місцезнаходжень, ніяких офлайн карт, ніяких” улюблених місць “або” прокладки маршруту на роботу “. Але, з іншого боку, Google перестане зберігати вашу персоналізовану історію місцезнаходжень“, – відзначає експерт.

Google Maps досі залишається найпопулярнішим навігаційним додатком для iPhone, проте Apple спробує переламати ситуацію з виходом iOS 15, в якій з’являться нові карти. Вони нібито будуть надавати всі ті ж функції, що і Google, але без шкоди для конфіденційності.

На завершення Дофман закликав всіх “відрізати Google доступ” до даних, які збирає картографічний додаток.