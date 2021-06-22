Названо 8 порад, як значно продовжити час роботи смартфона на одному заряді батареї

На прохання наших читачів, відповідаємо на найактуальніше питання, як продовжити час роботи смартфона на одному заряді батареї?





Перший пункт: що найбільш “ненажерливе” в смартфоні? Звичайно це дисплей. Давайте оптимізує його роботу. Зменшіть яскравість дисплея, до комфортних значень. Сучасні апарати мають високу частоту оновлення в 90 Гц або 120 Гц, але мало хто знає що підвищена частота дуже добре вантажить систему і підвищує витрату батареї, в налаштуваннях апарата можна знизити частоту оновлення до 60 Гц. Знизьте час відключення підсвічування при бездіяльності апарату.

Налаштування – екран і яскравість – частота оновлення зображення на дисплеї

Другим пунктом є відключення автоматичних оновлень програм. Для цього потрібно зайти в Google play, вибрати свій акаунт, перейти в налаштування, і пересунути повзунок в режим “відключити”.

Заходимо в Google

Третім пунктом, як це не банально звучить, є слабкий сигнал вашого оператора, пошук мережі і найближчих вишок, пристойно збільшує витрату батареї, по можливості змініть оператора зв’язку з більш якісним покриттям.

Четвертий пункт: видаліть зайві та непотрібні програми, забороніть роботу не потрібних програм у фоновому процесі.

П’ятий пункт: вимкніть визначення GPS, якщо не використовуєте WiFi, вимкніть активність цього модуля.

Шостий пункт: пам’ять смартфона, як це не банально звучить, але збереження 10-20% відсотків вільної пам’яті смартфона, допоможе зберегти автономність вашої батареї.

Сьомий пункт: якщо ви прекрасно орієнтуєтеся в програмах, отримайте Root права, і видаліть стандартні програми які не використовуєте.

Восьмий пункт: якщо ваш дисплей Amoled, змініть шпалери і фон на темні кольори. Це значно зменшить витрату батареї.

Дані маніпуляції допоможуть продовжити автономність ваших апаратів до 30%. І пам’ятайте, ємність батареї падає приблизно на 20% в рік, тому після 2-3 років рекомендується змінити даний розхідник смартфона на новий.