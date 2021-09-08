SPQR: стало відомо, чому ця абревіатура красувалася всюди у древніх римлян

SPQR – абревіатура латинської фрази «Senatus Populusque Romanus», яку зображували на штандартах римських легіонів і яка використовувалася як в республіканські, так і в імперські часи.





У фільмах, комп’ютерних іграх або на картинах давньоримської тематики можна зустріти загадковий напис «SPQR»

Дивна абревіатура відразу асоціюється з величною Римською Імперією. Однак значення і глибокий зміст напису, як правило, знає меншість. Так чому таємничі чотири літери так шанувалися римлянами? Що вони позначають і який сенс прихований в даній абревіатурі?

Коріння імперії

Перш ніж стати найбагатшою з територій, Рим був невеликим містом-державою. Політична система складалася з виборної системи монарха, який царював в містечку.

У такому рішенні було безліч плюсів – народ міг самостійно вибирати правителя до душі, виходячи з якостей характеру, корисний вчинків для Батьківщини і тих чи інших заслуг.

Однак демократична ідилія тривала недовго.

Гордий на троні

Одного разу престол зайняв Луцій Тарквіній Гордий, який, після результату свого терміну правління відмовився поступатися престолом іншому правителю.

Новий монарх встановив авторитарну владу, що перетворилася потім в абсолютну тиранію.

Бюст Тарквінія Гордого – згідно з римськими переказами, останній, сьомий цар Стародавнього Риму. Відомий своєю тиранією. Був вигнаний з Риму.

Звичайно, народ не став терпіти такого стану речей, піднявся бунт і самовпевнений правитель був вигнаний.

Рішучі висновки

Римські громадяни, що звикли до права голосу кожного з них, прийняли важливе рішення – відтепер в їх державі не буде царів.

Подібні висновки можна пояснити, адже одноосібний монарх завжди буде прагнути до захоплення влади в свої руки, що римлян не влаштовувало.

Саме в цей час з’явилася знаменита «Res Publica», що в перекладі з латинської означає «громадські справи».

Демократична республіка обрала в якості верховенства апарату сенат, який виконував роль монарха і лідера.

У нього міг потрапити будь-який громадянин Римської держави, що має громадянство. Однак і з тими, хто його не мав або був неспроможним, також вважалися, прислухалися до думки кожного.

Розгадка шифру

З появою республіки і сенату і пов’язана доля загадкової абревіатури.

«SPQR» – даний шифр був чимось на зразок символу держави, приблизно як сучасні герби, прапори, гімни і т. д.

Картина Чезаре Маккарі “Засідання Римського Сенату” (1888)

А розшифровувався напис так:

«S» – «Senatus». Сенат був головним органом політичної влади.

«P» – «Populus». Акцент на тому, що вся влада міститься в руках народу.

«Q» – Quiritius. Громадяни символізували розквіт Римської імперії, саме люди, які мають громадянство могли вступати в сенат і вибирати його членів. Крім того, римське громадянство уявлялося священним правом людини.

«R» – Romanus. Римлянин – гордий статус громадянина Римської держави, який гарантує права, свободи і статус.

Якщо переводити абревіатуру на українську мову, то звучати вона буде так: «Сенат і громадяни Риму».

Сакральний зміст

Для римлян цей напис і фраза мали важливий посил і здоровий глузд. Часто саме з неї починалися публічні виступи, звернення сенату до народу, важливі оголошення і т. д.

Оскільки цивільні права людини і демократичні свободи були священними для жителів Римської держави, то і абревіатура була практично священною.

У зв’язку з цим напис можна побачити на більшості артефактах, історичних копалинах, фотографіях і картинах, пов’язаних з Давнім Римом.