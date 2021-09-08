Вчені розповіли про “теплові бомби” та чому сонячна корона така гаряча

Всім відомо, що Сонце оточене товстою оболонкою газів, званою сонячною атмосферою. Найбільш віддалена від поверхні частина атмосфери називається сонячною короною. Температура тут досягає кілька мільйонів градусів Кельвіна, при тому що температура поверхні самого Сонця становить всього 5800 кельвінів. Але з чого вона складається? І чому вона така гаряча?





Чому сонячна корона така гаряча?

Поверхня Сонця дуже гаряча, температура там сягає 5800 кельвінів, але її корона в середньому в 300 разів гарячіша. Це призвело до поки нерозгаданої для астрофізиків загадки. Що ж нагріває корону до настільки екстремальних температур? Зазвичай, коли ви віддаляєтеся від якогось гарячого тіла, навколишнє середовище стає нижче, але тут явно працює якийсь інший механізм.

Корона Сонця складається з сонячної плазми, яка має дуже малу щільність. Дані свідчать про те, що один механізм її нагрівання залежить від нерегулярних, але досить частих вибухів і спалахів на Сонці. У ці моменти з Сонця піднімаються порції дуже гарячої речовини так звані “теплові бомби”, які, піднявшись високо в атмосферу Сонця, вибухають, виділяючи велику кількість енергії, яка і нагріває корону.

Деякі вчені вважають, що сонячна корона так нагрівається через безліч таких дрібних вибухів, які називаються наноспалахами. В окремих випадках вони досягають неймовірно високих температур, приблизно 10 мільйонів кельвінів. Це навіть більше, ніж середня температура корони. Але астрофізики стверджують, що це лише один з багатьох способів пояснити нагрівання корони.

Також пояснити цей феномен може теорія хвильового нагріву, яка була запропонована в середині 20 століття. Ця теорія припускає, що певні хвилі несуть енергію зсередини Сонця до його хромосфери і корони. Оскільки Сонце утворено не із звичайного газу, а з плазми, то в ньому можуть розповсюджуватися кілька типів хвиль, аналогічних звуковим хвилям в повітрі. Ці хвилі можуть породжуватися турбулентністю грануляції в фотосфері Сонця і можуть переносити величезну кількість енергії на певну відстань через атмосферу. У верхніх шарах атмосфери вони можуть вивільняти всю свою енергію у вигляді величезної кількості тепла.

Є ще багато теорій, що описують природу нагріву сонячної корони, і, цілком можливо, що багато які з них вірні і кожен механізм вносить свій внесок в нагрів, але перевірити це ми поки не можемо.

Як побачити сонячну корону?

Зазвичай сонячна корона прихована від нас яскравим світлом, що виходить від самої поверхні Сонця. Навіть незважаючи на те, що корона дуже гаряча, через низьку щільності вона досить тьмяна в порівнянні з рештою Сонця і воно перекриває своїм випромінюванням світло від корони. Це дуже ускладнює спостереження і дослідження. Тому без використання спеціальних приладів не обійтися.

Сонячне затемнення. Сонячна корона

Однак сонячну корону можна побачити навіть без використання приладів і додаткового устаткування, під час повного сонячного затемнення. Тобто коли Місяць проходить по диску Сонця вона блокує велику частину світла від нього, таким чином можна побачити білу сяючу корону навколо затемненого Сонця.

Астрофізики для досліджень і спостережень сонячної корони використовують коронограф – це спеціальний телескоп, який дозволяє спостерігати сонячну корону, блокуючи пряме світло від Сонця.