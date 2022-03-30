Вчені назвали сім продуктів, через які може погіршитися зір

Правильне харчування може зберегти здоровий зір і запобігти розвитку серйозних захворювань очей. Про сім небезпечних для зору продуктів читайте у нашій статті.





Фахівці з Массачусетського офтальмологічного та вушного шпиталю виявили, що через надмірне споживання деяких жирних продуктів може погіршитися зір. Зокрема, у цьому випадку збільшується ймовірність розвитку вікової дегенерації жовтої плями. Результати дослідження було опубліковано у виданні Archives of Ophthalmology.

У дослідженні брали участь 349 осіб. Їхній вік варіювався від 55 до 80 років. Також у піддослідних була пізня стадія вікової дегенерації жовтої плями. Виявилося, що такі види жирів, як рослинні, мононенасичені та поліненасичені жири, а також лінолева кислота, є небезпечними для зору.

Містять подібні жири деякі продукти. Це шоколад , маргарин , торт, арахісове масло , печиво , картопля фрі та картопляні чіпси .

Допомагають у збереженні зору риба та яйця. Перша відрізняється великою кількістю омега-3, а яєчні жовтки містять корисні для очей речовини типу цинку, лютеїну, зеаксантину, вітаміну А.

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