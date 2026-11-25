Навіть найдетальніший супутниковий знімок мало що вартий, якщо він показує ситуацію кількаденної давнини. Під час стихійних лих чи бойових дій обстановка на землі змінюється щогодини, тож для систем спостереження важлива не лише роздільна здатність, а й те, як часто вони можуть оновлювати дані. Американська компанія Umbra представила радарний супутник Freetail 5, який має бути сильним в обох аспектах.

Найбільше вражає те, що інженери хочуть вмістити настільки потужну радарну систему в апарат масою лише близько 200 кг. До того ж його можливості не обмежуються звичайною зйомкою поверхні Землі.

П’ятиметрова антена на невеликому супутнику

Головний елемент Freetail 5 — розкладна радарна антена діаметром 5 метрів і площею близько 20 квадратних метрів. Порівняно з попередніми апаратами Umbra площа антени зросла вдвічі, а потужність радара вчетверо. Супутник може працювати зі смугою частот шириною до 4 ГГц, що безпосередньо впливає на детальність знімків.

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Freetail 5 використовує технологію SAR, тобто радар із синтезованою апертурою. Супутник фіксує відбиття випромінюваних ним радіохвиль, рухаючись орбітою, а обробка послідовних сигналів дає роздільну здатність, яку інакше забезпечила б значно більша фізична антена. Такому радару не потрібне сонячне світло, а хмари не заважають йому так, як оптичним системам.

Радар бачить місто вночі й крізь хмари. На знімку видно не кольори, а те, як різні поверхні відбивають радіохвилі

Umbra заявляє про роздільну здатність до 5 см, що приблизно відповідає ширині банківської картки. Йдеться про режим Spotlight, у якому радар фокусується на вибраній ділянці коштом площі зйомки. Це не означає, що супутник розпізнає будь-який предмет такого розміру, адже радарне зображення передусім показує, як різні поверхні відбивають радіохвилі, а не їхній справжній вигляд. Значно важливішою виглядає інша заява, а саме сотні знімків із роздільною здатністю 25 см на добу від одного супутника. Згодом Umbra хоче створити ціле угруповання, яке дасть змогу повторно знімати будь-яку точку планети з інтервалом близько години.

Спостереження перетворюється на постійний моніторинг

Особливо цікава технологія когерентного виявлення змін (CCD). Завдяки їй Freetail 5 має помічати зміни на поверхні Землі навіть менші за сантиметр. Радар порівнює сигнали з тієї самої ділянки під час послідовних прольотів і вловлює різницю навіть тоді, коли самі зміни менші за номінальну роздільну здатність знімка. Такі можливості знадобляться і військовим, і науковцям, і фахівцям, які стежать за станом інфраструктури.

Umbra планує, що супутники працюватимуть у парах і групах. Так можна отримувати навіть тривимірні знімки за один проліт

Umbra також передбачає роботу супутників у формаціях, зйомку з рознесеними передавачами й приймачами, створення тривимірних зображень за один проліт і пряму передачу даних користувачам у районі дій. Компанія сама розробляє бортове програмне забезпечення і виробляє близько 90% компонентів супутника, спираючись на досвід 14 місій.

Утім, на перший Freetail 5 доведеться почекати. Umbra планує підготувати його до запуску на початку 2028 року, а комерційні послуги запропонувати в середині того ж року. Конкуренти теж не стоять на місці. Лише тижнем раніше фінська ICEYE представила п’яте покоління своїх радарних супутників із роздільною здатністю 11 см для державних замовників і 16 см для комерційних. Для України ця гонка не абстрактна, адже саме супутник ICEYE свого часу купили для потреб ЗСУ коштом українців.

Нагадаємо, раніше ми писали про результати роботи «народного супутника» ICEYE, а також про те, що Nokia та ICEYE розробляють для України власну систему супутникового зв’язку.