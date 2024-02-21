Учені з’ясували, яка дієта позбавляє від гучного хропіння

Хропіння може сильно заважати іншим людям ночами. На щастя, дослідники знайшли спосіб вирішення цієї проблеми.

Відомо, що люди, які страждають на обструктивне апное уві сні, більше схильні до ризику виникнення високого кров’яного тиску, інсульту, хвороб серця і діабету 2 типу. Усе тому, що вони прокидаються кілька разів за ніч через гучне хропіння і зупинку дихання.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі ERJ Open Research, дієта з великою кількістю фруктів, овочів, цільнозернових продуктів і горіхів, допомагає запобігти або вилікувати обструктивне апное уві сні.

Вчені з Університету Фліндерса в Аделаїді (Австралія) проаналізували дані 14 210 осіб, які взяли участь у Національному дослідженні здоров’я та харчування США. У результаті всі відповіді людей розділили на три групи. Перші належали до здорової рослинної дієти, другі – до нездорової рослинної дієти, треті – до дієти з високим вмістом продуктів тваринного походження (включно з тваринним жиром, молочними продуктами, яйцями, рибою та іншими морепродуктами, а також м’ясом).

Крім цього, учасники дослідження відповіли на запитальник про свій сон. Виявилося, що люди, в раціоні яких багато рослинної їжі, страждали на 19% рідше на хропіння, викликане синдромом обструктивного апное сну. У тих, хто дотримувався нездорової рослинної дієти, ймовірність зіткнутися з цією хворобою зростала на 22%.