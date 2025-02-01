Астрономи виявили екзопланету, схожу на Землю, всього за 19,6 світлового року від нас

Астрономи виявили нову екзопланету HD 20794 d, класифіковану як суперземля і розташовану за 19,6 світлового року від нас. Планета розташована в населеній зоні своєї зірки, що передбачає можливість наявності рідкої води на її поверхні.

Повний оберт навколо своєї зірки HD 20794 d здійснює за 647 днів, рухаючись по еліптичній орбіті. Відстань між планетою і зіркою варіюється від 0,75 до 2 астрономічних одиниць, що дозволяє їй періодично перебувати в межах населеної зони.

З огляду на близькість цієї планети до Землі, вчені планують детально вивчити її атмосферу і хімічний склад. Це допоможе визначити, чи має HD 20794 d умови, придатні для життя, і наскільки вона схожа на нашу планету.

Відкриття HD 20794 d підкреслює важливість пошуку і вивчення екзопланет, що знаходяться в населених зонах своїх зірок. Такі дослідження розширюють наше розуміння Всесвіту і наближають до відповіді на питання про існування життя за межами Землі.