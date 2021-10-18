Стало відомо, чому в Швеції заборонені штори на вікнах

У більшості українців в будинку на вікнах стоять штори. Хтось використовує їх в якості декору, інші захищають свій будинок від яскравого сонячного світла або від сторонніх очей. Якщо приїхати до Швеції, можна помітити, що у них вікна не завішені навіть прозорим тюлем. У цій країні штори заборонені законом ще з XVII століття.





Чим же вони не догодили місцевому уряду і чому ними не користуються донині?

Заборона на штори

У давні часи штори в Швеції потрапили під заборону. Вважалося, що місцевим жителям повинно бути нічого приховувати від сторонніх. Будь-який з сусідів мав право зазирнути у вікно і перевірити, як живуть люди з іншого будинку, чи відповідає житло їх фінансовим можливостям.

За іншою версією заборона була накладена через підозрілість королівської сім’ї. Вони вважали, що шведи за закритими дверима можуть влаштувати змову. Тому вікна завжди були відкритими, щоб служителі закону могли перевірити, чи не порушує хто правопорядок. Зараз заборона на штори все ще є, хоча носить необов’язковий характер. Але шведи так і не поспішають вішати штори.

Свічки на вікнах

Колись в Швеції головним заняттям місцевих був видобуток риби. Чоловіки виходили з дому рано вранці і поверталися, коли вже стемніло. Вуличного освітлення тоді не було, і в будинках запалювали свічки, щоб людям було видно куди йти. Крім того свічка на вікні позначала, що вдома чоловіка чекають.

Для тих, у кого будинки стояли біля води або лісу, свічки також були щось на зразок маяка. Ті, хто повертався додому пізно, могли орієнтуватися по маленькому вогнику. Також це зменшувало шанс заблукати в лісі. Виявивши свічку, людина могла зрозуміти куди йти, щобпотрапити до людей.

У цих умовах штори на вікнах були абсолютно не до місця. Вони не тільки перешкоджали б проникненню світла на вулицю, але і могли бути небезпечні. Фіранка могла зачепити відкритий вогонь і спалахнути.

Занадто мало сонця

Жителям Швеції не вистачає сонця. Взимку світловий день триває не більше 6 годин, тому шведи намагаються вловити його по максимуму. Для цього вони не завішують вікна, даючи денному світлу заповнити кімнату.

Для шведів взагалі дуже важливе освітлення. Вони вважають за краще великих люстр невеликі світильники з м’яким світлом. У Швеції вважають, що вони надають додатковий затишок. Місцеві жителі навіть ставлять їх на вікна, що нагадує про традиції минулого.