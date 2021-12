Вчені знайшли гігантську багатоніжку на глибині 60 метрів: видовище не для слабкодухих

В австралійських печерах виявлений раніше не відомий людству вид багатоніжок – Eumillipes Persephone, ім’я якому надали на честь давньогрецької богині Персефони, яка відповідає на Олімпі за підземний світ. Біологи зі США та Австралії, яким належить відкриття, нарахували у нового представника фауни 1306 ніг!

Мешкають ці безхребетні тварини на глибині близько 60 метрів у печерах регіону Голдфілдс, багатих на вулканічні породи та полосчасті залізні утворення. Щоб встановити кількість ніг, дослідникам довелося попрацювати – багатоніжку фотографували під мікроскопом і почергово розфарбовували кожну пару кінцівок. На це тяжке заняття пішло близько години.

У довжину це диво досягає 9,5 сантиметрів, а завширшки – 1 міліметр. Тіло членистоногого складається з 330 сегментів і увінчане конусоподібною головою. Живучи в абсолютній темряві, подібні багатоніжки не потребують зору і є абсолютно сліпими. Бліді повзучі гади відрізняються завидним довгожительством за мірками комах – термін їх життя становить від п’яти до десяти років.

Milli- means 1,000. Ped or pes means🦶. So all millipedes must have 1,000 feet. Nope! In fact, none did…Until now! #NSFfunded scientists have discovered the first true millipede – Eumillipes persephone. This helps expand knowledge of the diversity of these important insects. pic.twitter.com/30WOEhuPBW

