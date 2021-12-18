Наука

Вчені знайшли гігантську багатоніжку на глибині 60 метрів: видовище не для слабкодухих

18.12.2021
1 хвилина на прочитання
багатоніжка

В австралійських печерах виявлений раніше не відомий людству вид багатоніжок – Eumillipes Persephone, ім’я якому надали на честь давньогрецької богині Персефони, яка відповідає на Олімпі за підземний світ. Біологи зі США та Австралії, яким належить відкриття, нарахували у нового представника фауни 1306 ніг!


Мешкають ці безхребетні тварини на глибині близько 60 метрів у печерах регіону Голдфілдс, багатих на вулканічні породи та полосчасті залізні утворення. Щоб встановити кількість ніг, дослідникам довелося попрацювати – багатоніжку фотографували під мікроскопом і почергово розфарбовували кожну пару кінцівок. На це тяжке заняття пішло близько години.

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У довжину це диво досягає 9,5 сантиметрів, а завширшки – 1 міліметр. Тіло членистоногого складається з 330 сегментів і увінчане конусоподібною головою. Живучи в абсолютній темряві, подібні багатоніжки не потребують зору і є абсолютно сліпими. Бліді повзучі гади відрізняються завидним довгожительством за мірками комах – термін їх життя становить від п’яти до десяти років.

Така кількість ніг необхідна суті для комфортного життя в підземних печерах – вони легко переміщаються по скелястих уступах і ховаються в ущелинах. Харчуються багатоніжки грибами – більше на такому віддаленні від поверхні землі до ладу нічого і не знайти. Австралія славиться багатством і унікальністю своєї фауни, тому подібні відкриття все ще можливі навіть у ХХІ столітті.

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