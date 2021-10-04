Вчені назвали головні небезпеки в космосі, що загрожують Землі

Вчені виявили в космосі кілька потенційних небезпек для життя на Землі. Характер деяких знахідок не вдається пояснити, а загроз для планети може бути більше, ніж вважалося раніше.





Однією з головних загадок для науки залишається темна матерія. У вчених немає сумнівів в її існуванні, проте виявити таку матерію за допомогою наявних приладів не представляється можливим, оскільки вона ніяк не контактує з електромагнітними хвилями. За оцінками експертів, темна матерія може займати до 27% простору у Всесвіті. Міститися вона здатна навіть в земній породі, «активуючись» під впливом космічної радіації. Деякі астрономи підозрюють існування якогось «космічного стрільця», з вини якого на Землі відбуваються катаклізми та техногенні катастрофи. Не менше спантеличують фахівців і сигнали з глибин Чумацького Шляху. Один з таких, що отримав індекс ASKAPJ173608.2-321635, був отриманий в нинішньому році з центру галактики.

Багато питань залишають чорні діри, вони поглинають все і не випускають назад, не пропускаючи навіть світло. Потрапити всередину неможливо, тому вченим залишається лише здогадуватися. Дехто припускає, що чорні діри будуть єдиним, що залишиться у Всесвіті в процесі його загибелі. Існують і теорії про існування мультивсесвіту, а значить знайомий людині світ може бути просто одним з багатьох. Відмінності можуть бути разючі, аж до зовсім інших законів фізики.

Ще однією серйозною темою є питання існування позаземних цивілізацій. Одна з головних загадок, чому їх немає. Якби хоч одна з позаземних рас мала хоча б такий же рівень розвитку, як люди, була б висока ймовірність виявлення слідів її присутності в космосі.

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