ТОП-7 хвороб, що стрімко вбивають українських чоловіків

Українські чоловіки живуть майже на десять років менше ніж жінки. Такі дані наводить МОЗ. Видання GSMinfo перерахувало сім «чоловічих» проблем зі здоров’ям, які можуть завдати багато неприємностей сильній статі і навіть призвести до смерті.





Атеросклероз

Вміст естрогену в організмі чоловіка нижчий, ніж у жінки. Цей гормон нормалізує рівень холестерину, який безпосередньо пов’язаний із атеросклерозом. Саме тому чоловіки схильні до утворення бляшок на стінках судин.

Інфаркт міокарда

Чоловіки більше схильні до утворення надлишків вісцерального жиру (пивного животику). У нормальній кількості такий жир захищає органи черевної порожнини від травм та охолодження та є додатковим джерелом енергії. Але коли вісцерального жиру занадто багато, він підвищує ймовірність інфаркту міокарда.

Аневризма аорти

У чоловіків ця хвороба зустрічається вп’ятеро частіше, ніж у жінок. Аневризм аорти – це розширення її ділянки через патології в структурі стін. Справа може дійти навіть до операції, яку іноді доводиться проводити екстрено.

Камені в нирках

Через особливості будови сечостатевої системи чоловік при виході каменю часто відчуває пекельні болі. У жінок цей процес відбувається набагато простіше. Але «жіноче» каміння зазвичай більше за розміром. Видалити їх може лише хірург.

Хвороба Паркінсона

Це повільно прогресуюча нейродегенеративна хвороба. Від неї найчастіше страждають чоловіки. І знову справа в помірному виробленні естрогену. В організмі хворої людини гинуть нейрони головного мозку, які відповідають за вироблення дофаміну. Через цей рух стають повільними і скутими, починається тремор, людина сутулиться, гірше відчуває запахи, у неї починаються проблеми з тиском, порушується сон і з’являється депресія.

Подагричний артрит

Коли нирки гірше починають виводити сечову кислоту з організму, вона накопичується та утворює у тканинах кристали уратів. Це стає причиною появи шишок та наростів на суглобах. Так виглядає подагричний артрит.

Грижі

Пахвинна грижа – патологія нижньої частини черевної стінки. При ній органи очеревини (частина кишечника, сечовий міхур чи селезінка) випадають у область пахового каналу. Понад чверть населення чоловічої статі можуть зіткнутися з такою проблемою.