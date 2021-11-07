Наука

Вчені назвали простий спосіб продовжити життя

07.11.2021
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риба

Зменшити ризик серцево-судинних захворювань, і продовжити життя допоможе середземноморська дієта . Такого висновку дійшли американські вчені, пише Daily Express .


Основні принципи такої системи харчування – зниження споживання м’яса, заміна вершкового масла на оливкове, а також збільшення споживання риби. Не варто забувати і про включення в раціон безлічі фруктів і  овочів  – вони багаті на клітковину і дозволяють людині довше почуватися ситим.

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Дослідники встановили, що дотримання такого режиму харчування протягом року призводить до позитивних змін мікробіоми кишечника, а також запобігає втраті бактеріальної різноманітності.

Крім того, було зафіксовано збільшення числа бактерій, які благотворно діють на структуру кісток, роботу функцій мозку та мають протизапальний ефект.

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07.11.2021
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