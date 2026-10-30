Neuralink дозволила людині розмовляти телефоном силою думки: імплант також навчили керувати ШІ

Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, представила низку нових функцій свого нейроінтерфейсу, який перетворює сигнали мозку на текст і синтезоване мовлення. Під час експерименту учасник клінічного дослідження VOICE зміг поговорити з дружиною телефоном, не використовуючи власний голос. Крім того, розробники продемонстрували керування штучним інтелектом Grok за допомогою уявних голосових команд.

Розробка призначена насамперед для людей, які втратили здатність говорити через тяжкі неврологічні захворювання або травми. Імплант реєструє активність ділянок мозку, пов’язаних із формуванням мовлення, а спеціальні алгоритми намагаються розпізнати слова, які людина має намір вимовити. Отриманий текст можна показувати на екрані або перетворювати на штучний голос.

Телефонні дзвінки та керування Grok без слів

Одним із найцікавіших результатів стало підключення нейроінтерфейсу до звичайних телефонних дзвінків на iPhone. Система перетворює розпізнані мозкові сигнали на синтезоване мовлення та передає його безпосередньо в аудіопотік дзвінка. Завдяки цьому співрозмовник чує голос, сформований комп’ютером, хоча людина з імплантом фізично не вимовляє жодного слова.

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Під час випробувань учасник дослідження використав цю можливість для розмови зі своєю дружиною. За словами представників Neuralink, пара свого часу почала стосунки саме з телефонного спілкування, тому повернення такої можливості мало для них особливе значення.

Ще однією новинкою стала інтеграція з Grok — штучним інтелектом компанії xAI. Користувач може подумки сформувати команду «Hey Neuralink», після чого передати запит AI-агенту. Система розпізнає намір людини, а Grok виконує відповідне завдання на комп’ютері. Йдеться не про довільне читання думок, а про розпізнавання сигналів, пов’язаних зі спробою сформувати конкретні слова.

Смартфоном можна буде користуватися без клавіатури

Інженери також розробили систему автоматичного визначення моменту, коли людина намагається заговорити. Раніше для запуску та зупинення розпізнавання мозкових сигналів потрібно було натискати окрему кнопку. Тепер програмне забезпечення самостійно визначає початок і завершення уявного мовлення, що особливо важливо для людей із серйозними обмеженнями рухливості.

Крім того, Neuralink продемонструвала введення тексту в застосунках iPhone без використання фізичної або екранної клавіатури. Для цього створили спеціальну інтеграцію з iOS, яка передає розпізнані слова безпосередньо в текстові поля. Також розробники вдосконалили застосунок Bloom, додавши швидше виправлення неправильно розпізнаних слів і можливість спілкування без попереднього розблокування телефона.

Усі ці рішення створили під час 72-годинної інженерної сесії, яку команда Neuralink провела вдома в одного з учасників дослідження VOICE. Розробники працювали безпосередньо з користувачем та його дружиною, перевіряючи нові функції в повсякденних ситуаціях. Частину прототипів продовжили вдосконалювати вже після завершення експерименту.

Водночас технологія залишається експериментальною. Neuralink поки не оприлюднила детальних показників точності розпізнавання мовлення та швидкості роботи саме цих нових функцій. Самі імпланти також не отримали дозволу американського регулятора FDA на комерційне використання та застосовуються в межах клінічних досліджень.

Попри це, випробування показують, як мозкові імпланти можуть поступово перетворюватися з лабораторних пристроїв на інструменти повсякденного спілкування для людей, які втратили можливість говорити.