Чи вижили б ви на Місяці: тест на логіку для космонавтів NASA

1970 року професор Техаського університету розробив для NASA простий тест, який досі використовується агентством для перевірки критичного мислення та навичок роботи в команді. Тест моделює сценарій необхідності виживання на… Місяці. Пропонуємо спробувати свої сили.

Віртуальний тест NASA

Відповідно до тесту, потрібно уявити, що ви берете участь у космічній місії. Однак корабель вашої команди, що прямував до супутника Землі, зазнав катастрофи за сотні кілометрів від передбачуваного місця посадки. Таким чином команда змушена пішки йти до наміченого місця приземлення. Однак, перш ніж почати подорож, необхідно вирішити, які з доступних предметів дозволять вам вижити.

Автор тесту створив список із 15 пунктів. Ваше завдання – пронумерувати ці предмети відповідно до їх важливості для виживання. Потрібно привласнити №1 найважливішої речі, №2 – менш важливій, а №15 віддати найнепотрібнішому предмету.

Цікаво, але у Техаському університеті розробили цей тест ще до того, як відбулася перша висадка людини на Місяць.

Список із 15 предметів, які слід відсортувати за важливістю:

Коробка сірників.

Харчовий концентрат.

15 метрів нейлонової мотузки.

Парашут.

Портативний обігрівач.

Два пістолети калібру .45.

1 пакет сухого молока.

2 кисневі балони по 45 літрів.

Карта зоряного неба.

Рятувальний пліт.

Магнітний компас

19 літрів води.

Сигнальні ракети.

Аптечка з ін’єкційними голками.

Радіопередавач на сонячних батареях.

Розв’язання логічного завдання

Якщо ви порахували, що сірникова коробка, магнітний компас, портативний обігрівач, сухе молоко і зброя на Місяці практично не приносять користі, то це правильне рішення. Неможливо розпалити вогонь сірниками, тому що в розрідженій атмосфері місяця немає кисню. Компас не підходить для навігації, тому що магнітне поле Місяця не поляризоване. Сухе молоко буде найгіршою альтернативою харчовому концентрату, а пістолети в кращому разі трохи полегшать пересування на поверхні супутника своєю віддачею, але загалом залишаються марними.

До відносно корисних предметів потрапили сигнальні ракети, що посіли 10-е місце. Вони можуть розповісти про ваше місцезнаходження будь-якому іншому космічному кораблю, що пролітає над Місяцем, а рятувальний пліт з балонами вуглекислого газу можна було б використовувати як рухову установку. Парашут зайняв лише 8-е місце, оскільки все, що він дає – це певний захист від сонячних променів. NASA оцінило аптечку вище, оскільки із захистом нормально справляються скафандри астронавтів. На місці 6 виявилася мотузка, яка дозволяє дертися по скелях і пов’язувати поранених.

Радіопередавач, звичайно ж, дозволив би зв’язатися із найближчим космічним кораблем. Однак його радіус дії буде невеликим. Тому харчовий концентрат, який задовольнить енергетичні потреби групи, був поставлений вище на 4 місце.

Трійку найважливіших предметів відкриває мапа зоряного неба, яка є основним засобом навігації на місячній поверхні. На другому місці опинилися 20 літрів води, необхідні для вгамування спраги та поповнення запасів рідини, а на вершині топу знаходяться кисневі балони, що нікого не повинно дивувати. Повітря необхідне для виживання, крім того, за рахунок слабкої гравітації на Місяці кожен такий балон важитиме всього близько 8 кг.

Правильне сортування предметів за версією NASA:

2 кисневі балони по 45 літрів. 19 літрів води. Карта зоряного неба. Харчовий концентрат. Радіопередавач на сонячних батареях. 15 метрів нейлонової мотузки. Аптечка з ін’єкційними голками. Шовковий парашут. Рятувальний пліт. Сигнальні ракети. Магнітний компас 1 пакет сухого молока. Портативний обігрівач. Магнітний компас Коробка сірників.

Як згадувалося, NASA використовує цей тест для формування команд. Спочатку вони делегують завдання окремим особам, а потім цілим групам, які мають дійти згоди і разом визначити найкращий, на їхню думку, порядок.