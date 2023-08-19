В Україні ліквідовують великий банк: гроші з карток можна буде забрати з понеділка

У понеділок, 21 серпня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочне виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам банку “Конкорд”, який 1 серпня розпочав процедуру ліквідації. Про це повідомляється на офіційному сайті ФГВФО.

Ключові деталі:

Відшкодування покриває 100% вкладів, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець робочого дня 1 серпня.

Загальна сума, яка буде виплачена клієнтам банку, становить 639 мільйонів гривень.

Вкладники можуть отримати свої кошти у відділеннях п’яти уповноважених банків-агентів: Приватбанку, банку “Південний”, ПУМБ, Таскомбанку та Укргазбанку. Існує також можливість віддаленого доступу до коштів. Крім того, ФГВФО оголосив, що незабаром виплати будуть здійснюватися через систему “Дія”.

Важливо зазначити, що Національний банк України (НБУ) відкликав банківську ліцензію “Конкорд” та ініціював його ліквідацію з 1 серпня 2023 року. Таке рішення стало наслідком систематичних порушень, пов’язаних з легалізацією доходів. Парламентський фінансовий комітет звернув увагу на причетність банку до сприяння гральному сектору в ухилянні від сплати податків.