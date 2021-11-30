Солнце уничтожит Землю гораздо раньше, чем предполагалось

Сколько на этом веку было предсказаний о конце света уже не счесть. Библейские пророчества, предсказания ясновидцев, календарь Майя и еще добрый десяток невероятных теорий заговора, вплоть до атаки пришельцев.





Теперь очередное неутешительное предсказание, но на этот раз от ученых. Они пришли к выводу, что Солнце уничтожит планету значительно раньше, чем это сделают НЛО, катаклизмы и болезни.

Более подробно о предполагаемых концах света

Вероятность угрозы уничтожения Земли есть, в этом мнения экспертов сошлись. Но они исключили возможность того, что планету уничтожит метеорит. Шансы того, что такой сценарий будет разыгран невероятно малы по мнению ученых и равняются примерно 1% из 100%.

Метеориты постоянно проносятся мимо, летят в направлении Земли. Огромное их количество сгорает при контакте с атмосферой.

Сможет ли уничтожить Землю человек? Вряд ли. Нет у человечества такого намерения и таких возможностей. Невозможно представить, чтобы страны с ядерным оружием хотели уничтожить 8 млрд. человек.

Скорее всего конец света будет из-за Солнца. И произойдет это быстрее, чем предполагалось ранее, таковы реалии. Эта звезда может увеличиться в масштабах и превратиться в красного гиганта. Эта трансформация поглотит все вокруг в одно мгновение.

Когда произойдет это страшное событие? Примерно через 1 млрд. лет. Об этом сказал Брайан Кокс, профессор Манчестерского университета. По его теории звезда исчезнет, когда ее энергетический ресурс исчерпает себя.

Когда топливо для переработки водорода закончится ядро звезды начнет разрушаться. Деструкционные процессы приведут к расширению размеров космического тела. Из-за этого резко повысится температура на поверхности планеты Земля и все живое на ней умрет. Этот сценарий неминуем, потому что жизнь любой звезды ограничена временем.