Стало відомо, чи можна від грошової купюри заразитися COVID-19

За словами експертів, коронавірусна інфекція може передаватися при дотику людей до однієї купюри, проте це не завжди закінчується інфікуванням. Лікарі зазначають, що для влучення вірусу в організм недостатньо того, щоб він опинився на шкірі, оскільки інфікування відбувається через слизові оболонки.





У якому разі від купюри все ж таки можна заразитися коронавірусною інфекцією

Чисто теоретично є можливість наявності вірусу на якомусь об’єкті. Напевно, на грошах вона (імовірність присутності вірусу – ред.) вища, бо з ними контактує велика кількість об’єктів. Але це не означає, що через гроші можна заразитися. Це можливо тільки якщо сильно заразна людина чхне на банкноту, потім її доторкнеться інша людина і відразу після цього почне терти свої очі. Але теоретично це може статися і з телефоном, дверною ручкою і так далі.