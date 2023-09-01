Верещук анонсувала масові припинення виплат для ВПО

Ірина Верещук, віце-прем’єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, під час телемарафону повідомила, що майже 180 000 українців помилково отримують виплати, призначені для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Наразі близько 109 000 з них фактично проживають за кордоном, але отримують ці виплати в Україні. Крім того, близько 10 000 осіб, які офіційно вважаються померлими, продовжують отримувати ці виплати.

Пані Верещук також звернула увагу на невідповідності у заявах на отримання сімейних виплат, заявивши, що у майже 60 000 випадках обоє батьків подали заяви на отримання однакових виплат на дітей.

Вона запевнила, що уряд виправить ці помилки і припинить неналежні виплати. На завершення пані Верещук зазначила, що наразі 2,6 мільйона людей отримують виплати для ВПО на законних підставах.