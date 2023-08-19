Розкрито спосіб однією кнопкою полегшити роботу в Windows 10 та 11

Менеджер з технічних процесів у Microsoft Дженніфер Джентльмен розповіла, що утримання однієї клавіші під час роботи в операційній системі Windows спрощує вивчення і моніторинг Диспетчера завдань. Свою пораду вона опублікувала в особистому Twitter.

“Чи знали ви, що якщо утримувати клавішу Ctrl, то це призупиняє оновлення Диспетчера завдань? Це означає, що імена всіх процесів не переміщуються і їх легше вибирати, коли ви сортуєте програми за використанням ресурсів”, – зазначила вона.

За словами Джентльмен, спосіб працює як в ОС Windows 10, так і в Windows 11. Співробітниця уточнила, що поки клавіша натиснута, всі процеси в диспетчері будуть “заморожені”.

Це зручно, якщо процес, що вантажить систему, постійно переміщається за списком у диспетчері, констатувала фахівець. У налаштуваннях Диспетчера завдань також можна керувати швидкістю оновлення показників. Однак це не так зручно, як утримання Ctrl, підсумувала Джентльмен.

Очікується, що з вересня користувачам Windows 11 від Microsoft дозволять видаляти більше попередньо встановлених додатків з операційної системи. Це дасть змогу економити простір у списку додатків.