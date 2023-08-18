З Windows 11 можна буде видалити майже всі вбудовані програми

Встановлюючи операційну систему Windows, користувач отримує ще кілька десятків супутніх програм від Microsoft. Здебільшого ними ніхто не користується, але видалити все непотрібне засобами самої ОС не так просто. Незабаром ситуація зміниться.

У тестовій версії Windows 11 під номером 25931 нарешті реалізували можливість безперешкодно позбавлятися системних додатків. Звичайно, не від усіх із них, а від більшості, що вже можна вважати значним прогресом. Серед програм, які можна видалити:

“Фото”, “Люди”, “Віддалений робочий стіл”;

Paint, Microsoft 365, To Do, Clipchamp, Xbox, Cortana;

“Годинник”, “Карти”, “Пошта”, “Сім’я”, “Погода”, “Поради”;

“Камера”, “Блокнот”, “Новини”, “Диктофон”, “Термінал”;

“Календар”, “Медіаплеєр”, “Калькулятор”, “Фільми та ТБ”;

“Швидка допомога”, “Центр зворотного зв’язку”, “Інструмент для обрізки”.

Залишилося дочекатися змін у стабільній версії Windows 11. А ось коли вони з’являться там – поки що невідомо.