Біоенергетики назвали основні причини появи хвороб у людей

Чому людина хворіє? Є багато тезисів, щодо слабкого імунітету, поганої екології. Експерти з питань біоенергетики назвали основні причини, через які можуть виникнути захворювання. Вони пов’язані зі способом життя та повсякденними звичками.





Втома — у сучасному світі люди часто переоцінюють своє здоров’я. Відсутність чіткого графіка, надмірна робота приводять до того, що захисні функції організму послаблюються. Вчені рекомендують відводити час для себе та мати хобі, щоб організм відновлювався, а мозок відпочивав.

Відсутність любові також може стати причиною частих захворювань. Любов — це не лише почуття, а й складні біохімічні процеси у мозку, коктейль із гормонів, що впливають на повноцінне життя та міцний імунітет.

Самокритика — поїдання себе із середини вбивчо впливає на організм. Не можна критикувати себе за зовнішність, освіту чи вчинки. Експерти радять: “Себе потрібно любити, берегти, поважати та розвивати”.

Синдром дефіциту уваги — особливо це стосується дітей та людей похилого віку. Якщо не приділяти їм вдосталь часу, ті починають хворіти. Така реакція організму пояснюється тим, що коли людина хвора, навколо неї багато родичів, які відкладаюсь усі свої справи, лише щоб побути із хворим.

Бездіяльність та лінощі — найчастіше вони стають причинами хронічних захворювань. Коли людина постійно буває у русі, розв’язує робочі задачі, має активну життєву позицію, їй просто бракує часу на самокопання, депресії, переживання.

Комплекси та образи — це наче велике сховище негативних емоцій. Допоки комплекси накопичуються у цьому “сховищі”, із людиною, начебто все добре. Але коли чаша переповнена, запускаються ланцюгові реакції, що провокують психічні розлади, запальні процеси тощо.

Несприйняття власного тіла — негативні установки про зріст, вагу, колір шкіри, волосся приводять до того, що запускається відчуження тіла. Через це можуть з’явитися болі у тілі, параліч кінцівок, проблеми із психосоматикою.

Як завадити цьому? Процес тривалий та поступовий. Для початку потрібно записатись на сеанс до психотерапевта. Можливо, потрібно змінити оточення, адже воно може мати негативний вплив.