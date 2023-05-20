IT-мільярдери почали вживати ліки для вічної молодості

IT-мільярдери, серед яких 38-річний генеральний директор OpenAI Сем Альтман , цікавляться секретами боротьби зі старінням і готові вкладатись у розробку пігулок вічної молодості нового покоління. Про це повідомляє Business Insider .

Зазначається, що саме через страх старіння Альтман є вегетаріанцем, регулярно займається спортом і приймає метформін, ліки від діабету, які нібито можуть продовжити життя. За версією мільярдерів, метформін нібито уповільнює активність клітин, які відповідають за старіння організму.

«З віком ці клітини, що старіють, накопичуються в організмі, і їх секреція може почати сприяти цілій низці вікових захворювань, включаючи хвороби серця, хворобу Альцгеймера, артрит, проблеми з легенями і нирками», — йдеться у статті.

Наголошується, що деякі дослідники вважають їх усунення цілеспрямованими способами новим способом уповільнення старіння та потенційного збільшення тривалості активного життя.

Доктор Джеймс Кіркланд із клініки Майо розповів, що вони ведуть випробування подібних до комбінації препаратів, але тільки на людях із серйозними захворюваннями. Він закликав у жодному разі не приймати подібні ліки за відсутності захворювань.

«Ці препарати не повинні прийматись широкою публікою. Вони призначені для профілактики. Ми їх використовуємо у дуже серйозних випадках», – запевнив медик. Він висловив сподівання, що у майбутньому препарати зможуть допомогти людям із невиліковним раком, включаючи гліобластому.