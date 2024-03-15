Буковелю буде непереливки: гірськолижні курорти Землі позбудуться снігу

До 2100 року на кожному восьмому гірськолижному курорті світу може не залишитися снігового покриву, прогнозують учені.

Якщо зміна клімату не сповільниться, популярні гірськолижні курорти позбудуться снігу і стануть фінансово нежиттєздатними до кінця століття. Такий прогноз дали вчені Університету Байройта в Німеччині, пише Daily Mail.

Найгірша ситуація буде в Австралії. До 2100 року вона може втратити понад три чверті снігового покриву. Крім Австралійських Альп, вчені вивчили шість основних регіонів катання на лижах і сноуборді: Європейські Альпи, Анди, Аппалачі, Японські Альпи, Південні Альпи (розташовані в Новій Зеландії) і Скелясті гори.

Інфографіка показує, скільки снігу втратять великі гірськолижні курорти до кінця століттяджерело: Daily Mail

13% гірськолижних курортів втратять весь природний сніговий покрив до 2071-2100 років порівняно з їхніми історичними базовими показниками. 20% до цього ж часу позбудуться більше половини днів зі сніговим покривом на рік.

Середньорічна кількість днів зі сніговим покривом скоротиться найбільше в Австралійських Альпах (78%) і Південних Альпах (51%). За ними йдуть Японські Альпи (50%), Анди (43%), Європейські Альпи (42%) і Аппалачі (37%). У Скелястих горах відбудеться найменше зниження – 23% порівняно з історичними базовими показниками.

Карта показує зниження середнього числа днів у році зі сніговим покривомджерело: Daily Mail

Дослідники стверджують, що зменшення снігового покриву може спонукати гірськолижні курорти переїхати в менш населені райони, що потенційно загрожує альпійським рослинам і тваринам, які вже зазнають навантаження, спричиненого кліматом. Курорти, що віддають перевагу штучному снігу, постраждають не так сильно, але їхня економічна прибутковість впаде в усьому світі.

“Це дослідження демонструє значні майбутні втрати природного снігового покриву на нинішніх гірськолижних курортах у всьому світі, що вказує на просторові зрушення в розподілі гірськолижних зон, які потенційно загрожують високогірним екосистемам”, – роблять висновок учені.