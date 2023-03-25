Чоловіки чи жінки: хто сильніше страждає після втрати партнера?

Дослідники з Копенгагенського університету провели шестирічне дослідження, в якому взяли участь 925 000 літніх данців, щоб визначити вплив втрати одного з подружжя на чоловіків і дружин. Дослідження показало, що у чоловіків у віці 65-69 років ймовірність смерті протягом наступного року після смерті дружини зростає на 70%, тоді як у жінок цей ризик збільшується лише на 27%, порівняно з тими, хто не втратив чоловіка або дружину.

Дослідники припускають, що такі фактори, як ведення домашнього господарства та психологічна стабільність, можуть впливати на цю різницю. Коли чоловік втрачає дружину, його дім може стати менш впорядкованим, що може негативно вплинути на його психічне благополуччя. І навпаки, жінки можуть демонструвати більшу психологічну стійкість за таких обставин. Крім того, чоловіки можуть бути більш нерішучими у вираженні своєї вразливості після втрати дружини, що ще більше погіршує ситуацію.