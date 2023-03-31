Вчені назвали спосіб знизити ризик передчасної смерті при регулярному недосипанні

Дослідники з Медичного університету Гуанчжоу в Китаї виявили, що фізична активність може знизити ймовірність передчасної смерті внаслідок недосипання. У дослідженні взяли участь 92 000 осіб віком від 40 до 73 років, які носили браслети, оснащені акселерометрами. Протягом семирічного періоду спостереження 3 080 учасників померли, при цьому дослідження показало, що фізичні вправи ефективно протидіють негативним наслідкам недостатнього або надмірного сну.

Дослідження продемонструвало кореляцію між низьким рівнем активності та підвищеним ризиком смертності від усіх причин, при цьому короткий і тривалий сон підвищував ризик на 16% і 37% відповідно. Однак підвищення фізичної активності до помірного або високого рівня знижувало цей ризик. На підставі цих даних дослідники дійшли висновку, що фізичні вправи слугують потужним засобом боротьби зі згубними наслідками звичного недосипання.

Незважаючи на багатообіцяючі результати, вчені наголошують на необхідності проведення подальших, більш комплексних досліджень для підтвердження своїх висновків і з’ясування основних механізмів, що визначають цей взаємозв’язок.