Наука

Вчені говорять, що 1% свідоцтв про НЛО може бути правдивим

12.10.2021
Менше хвилини

Фахівці не завжди можуть знайти наукове пояснення записів і фактами про непізнані літаючі об’єкти.


Розумне пояснення у дослідників знаходиться в 99% випадків виявлення НЛО.

Новини по темі

За інопланетян зазвичай приймають супутники, літаки, китайські ліхтарики або, наприклад, кулі зі світлодіодами. Проте існує 1% повідомлень, які дослідники поки пояснити не можуть. Фахівці відмічають, що ці свідчення цілком можуть підтверджувати теорії про існування позаземного життя.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
12.10.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Науковці розповіли, що таке кваркова зірка

11.10.2021

Названо популярний алкогольний напій, який небезпечний навіть в малих дозах

11.10.2021
астероїд

До землі летять два гігантські астероїди з інтервалом в 5 днів

11.10.2021

Названа причина, чому над Тибетом ніколи не літають літаки

11.10.2021
Back to top button