Вчені говорять, що 1% свідоцтв про НЛО може бути правдивим

Фахівці не завжди можуть знайти наукове пояснення записів і фактами про непізнані літаючі об’єкти.





Розумне пояснення у дослідників знаходиться в 99% випадків виявлення НЛО.

За інопланетян зазвичай приймають супутники, літаки, китайські ліхтарики або, наприклад, кулі зі світлодіодами. Проте існує 1% повідомлень, які дослідники поки пояснити не можуть. Фахівці відмічають, що ці свідчення цілком можуть підтверджувати теорії про існування позаземного життя.