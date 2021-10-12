Наука
Вчені говорять, що 1% свідоцтв про НЛО може бути правдивим
Фахівці не завжди можуть знайти наукове пояснення записів і фактами про непізнані літаючі об’єкти.
Розумне пояснення у дослідників знаходиться в 99% випадків виявлення НЛО.
За інопланетян зазвичай приймають супутники, літаки, китайські ліхтарики або, наприклад, кулі зі світлодіодами. Проте існує 1% повідомлень, які дослідники поки пояснити не можуть. Фахівці відмічають, що ці свідчення цілком можуть підтверджувати теорії про існування позаземного життя.
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