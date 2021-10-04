Вперше отримано знімки поверхні Меркурію – стежити за цим можна у Twitter

BepiColombo зробив перші знімки поверхні Меркурія. Нещодавно їх доправили на Землю та відкрили широкому загалу. Європейський космічний апарат зробив те, що вже десятки років нікому не вдавалось. Про це вже заявило Європейське Космічне Агентство.





БепіКоломбо — це сумісна місія Європейського та Японського аерокосмічних агенцій, що складається із двох літальних апаратів. Перший вже успішно здійснює свою роботу.

У своєму Twiter агентство виклало пост зі знімком і написало: “Привіт, Меркурію!”, а далі пояснення до зображення. Твіт у перші години набрав тисячі лайків та коментарів.

Нагадаємо, що запуск відбувся ще у жовтні 2018 року і лише нещодавно зореліт вийшов на орбіту найближчої до Сонця планети.

BepiColombo має зробити 6 вилетів над Меркурієм. Перший політ вже пройшов успішно. Тож тепер люди можуть спостерігати не лише за Марсом. Апарат пролетів на висоті близько 200 км від поверхні планети. Вдалося зібрати безліч знімків. Їх вивчення допоможе розкрити не одну таємницю першої планети Сонячної системи. Також апарат зробив знімки Північної півкулі Меркурія. Правда відстань від поверхні була в 10 разів більшою.

Науковці вже вивчають отримані зображення. За їх словами на поверхні космічного об’єкта велика кількість гігантських кратерів. За своєю природою та виглядом ці кратери дуже нагадують ті, що є на Місяці.

Оскільки Меркурій знаходиться найближче від Сонця, то його вивчення дасть змогу спрогнозувати, що буде із Землею, якщо її орбіта зміститься.

У найближчому майбутньому однією із основних задач ESA є аналіз складу поверхні планети. геологічна історія допоможе краще зрозуміти природу сонячного вітру та впливу сонячної погоди на планети. Ще дуже важливим є картування водяного льоду, рельєфу.