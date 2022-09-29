Названо причини, чому єгиптяни зображували людей плоскими і лише в профіль

Цивілізація Стародавнього Єгипту залишила по собі сотні тисяч фресок, барельєфів та інших зображень. Їх неможливо сплутати з іншою культурою — настільки вони характерні. Особи у профіль, плечі розгорнуті на глядача, а ноги знову зображені боком, одна з них робить півкроку вперед.

Зображення детальні, відомі, опрацьовані. Але при цьому абсолютно нереалістичні.

Як дослідники пояснюють канони живопису Стародавнього Єгипту?

Плоский світ минулих

Канон передачі образу богів і фараонів народився в Єгипті ще ранню епоху Стародавнього Царства. І зберігся всю історію цивілізації.

На тисячах зображень обличчя та тіла передано дуже детально. Промальовуються дрібниці, одяг, зачіски, прикраси, події. Зовнішності надають вельми конкретні, мабуть відомі для сучасників риси.

Але при цьому зображення зовсім не реалістичне.

По-перше, воно плоске. Творці навіть не намагаються надати йому вигляду об’ємного. Парадоксально, але барельєфи, які легко зробити опуклими, також плоскі. Образ тіла виступає над поверхнею, але немає об’єму.

Друга дивина – розташування голови та фігури.

Обличчя передано у профіль, чітко окреслено. Зображено гарне, яскраве око. Але воно розташоване так, як фізично неможливо – збоку.

Плечі завжди розгорнуті на глядача. Хоча бути в такій позі для людини неприродно.

Нижче талії стегна та ноги знову розвертаються у профіль. Одна нога, зазвичай ліва, на півкроку попереду.

Насправді у такій позиції людина не витримає й хвилини.

Але єгиптяни з наполегливістю віками зображували його тільки так. Причому неприродне становище було й у тіл у русі — воїнів у битві, селян, що зігнулися для збирання врожаю, колісничих, ремісників.

Чому єгиптяни зображували тіла лише так?

У різний час було висунуто три пояснення .

Не вміли?

Спочатку передбачалося, що єгиптяни просто не вміли передавати об’єм. Що їхнє мистецтво не дозволяло їм зображати щось інакше. Тому нібито єдиний вдалий та детально опрацьований канон став традиційним.

Чи так це?

Єгиптяни справді не зображали перспективу та об’єм. Але це не означає, що не вміли.

Потрібно розуміти, що ця цивілізація проіснувала понад 2 тисячі років. Неминуче майстерність удосконалювалася б.

Наприклад, у зображеннях тварин єгиптяни досить майстерно та достовірно передають їхні тіла.

Плоскими робили лише богів, фараонів та людей.

А окремі реалістичні портрети пізнього періоду мають і об’єм, і нормальне розміщення очей, обличчя, тіла.

Не хотіли?

Друге пояснення будується на розумінні мети єгипетських фресок та барельєфів.

Вони були звичайним живописом.

Швидше, це — ілюстрації до текстів.

І присвячені вони завжди якійсь іншій дійсності – світу богів, мертвих, потойбічному царству, ритуалам.

Навіть сцени з життя носять характер нагадування про події та досягнення з біографії померлого.

Тому імовірно єгиптяни так дивно зображували обличчя і тіла, щоб підкреслити — не йдеться про звичайне, житейське, а лише сакральне і таємниче.

Умовність дозволяла відокремити світ живих від світу мертвих та богів.

Наприклад, розміри тіл служили не передачі перспективи, а визначали статуси. Бог – більше, фараон – менше, людина – нікчемна.

Боялися?

Третьою причиною дослідники вважають єгипетські забобони.

Є версія, що люди цієї цивілізації боялися, що надто реалістичні, об’ємні фігури можуть… ожити.

А тому ніби замикали душі фресок і барельєфів у навмисне неправильному і плоскому зображенні. Крок ногою символічно означав — ця душа вже пішла в інший світ і не повернеться.