На початку війни США попереджали Україну про наближення крилатих ракет: генерал ВПС

На початкових етапах нападу Росії США попереджали Україну про наближення російських крилатих ракет. Про це заявив командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер, повідомляє Air Force Times.

За словами Хекера, попереджувальні сигнали тривоги заважали українській стороні вести бойові дії. Тоді американське командування змінило тактику і передавало Києву розвідувальні дані про місцезнаходження російської техніки.

«Ми не стали б говорити: “Ось ціль для удару, давай, націлься”. Ми просто дали їм розвіддані. Нехай вони вирішують, чи хочуть вони орієнтуватися на об’єкти», — уточнив генерал. При цьому він зазначив, що контрнаступ був повністю ідеєю українських військових.

Раніше Пентагон назвав кількість переданої Україні зброї. США з кінця лютого поставили Україні понад 660 тисяч снарядів та ракет до них. Крім цього, було передано 142 артилерійські системи, 47 тисяч переносних ракетних комплексів і понад 1,4 тисяч переносних зенітних ракетних комплексів, 15 вертольотів, 42 контрбатарейних радари, 10,2 тисячі автоматів і пістолетів, майже 64 мільйони патронів і 18 патрульних.