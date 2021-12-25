Дешевша просто не їстівна: названа мінімальна ціна справжньої ікри в Україні

На Новий рік хочеться побалувати себе делікатесами, які не входять у наш повсякденний раціон. Найпопулярнішим із таких продуктів, що асоціюється у більшості українців саме із зимовими святами, є червона ікра. Та саме через високу затребуваність, ікру нерідко підробляють, або намагаються продати простроченою буцімто за акційною ціною. Як же визначити якість обраного вами продукту? Якою повинна бути ціна справжньої червоної ікри?





Як повідомила Олена Куликова, керівник асоціації «Споживча довіра», кілограм ікри червоної риби аж ніяк не може бути дешевшим за 2000 гривен. Тобто 80-гр. баночка справжньої ікри горбуші повинна вартувати близько 160 грн. Якщо ж її ціна менша – це майже напевне підробка.

«Купуючи ікру, потрібно перш за все орієнтуватися на її ціну. Економити на цьому продукті точно не слід», – зазначає експертка.

Олена Куликов пояснила, що червону ікру можна розділити на два типи: із риби, яка розводиться штучно, та дикої. Розрив в ціні між ними може бути до 1000 грн.

Так, ікра форелі, вирощеної у рибному господарстві, повинна вартувати орієнтовно 1400 грн за 1 кг. Тобто одна баночка стандартного об’єму 80 грамів буде коштувати 112 грн.

Натомість ікра з дикої риби, горбуші чи нерки, не може бути дешевшою за 2000 грн. А часом ціна такої ікри доходить навіть до 2500 грн. Виходить, що за баночку висококласного продукту доведеться викласти 160-200 грн.

Якщо ж на полиці супермаркету ви знайшли ікру за ціною меншою ніж 100 грн, варто замислитися. Перш за все переконайтеся, що строк її придатності ще не закінчився. Також важливо, щоб дата пакування ікри знаходилася у межах липня та вересня. Адже саме на цей період припадає нерест у лососевих риб. Хоча якісну ікру можуть виготовляти і з замороженої риби.

Обираючи ікру, зверніть увагу і на її склад. Якщо у списку зазначена добавка уротропін, ні в якому разі не купуйте такий продукт. Ця токсична речовина є дуже шкідливою для здоров’я людини.