Переломний момент у війні вже не за горами: астролог назвав точну дату спаду ескалації

Український астролог Дмитро Уранус переглянув свій попередній прогноз та назвав нову дату перелому у війні. На його думку вирішальні події, які змінять розстановку сил на фронті, відбудуться вже найближчим часом. Цьому сприятиме вихід планети Марс зі знаку Овена.





Уранус розповів, що у своєму прогнозі від 24 травня назвав довготу 38E03, на якій розташовані Сіверськ, Соледар та Бахмут, лінією найжорсткішої ескалації. Також він передбачав активні бойові дії в населених пунктах, які знаходяться в межах 50 км на захід та схід від цієї лінії. Зокрема гаряче мало бути у Лисичанську, Северодонецьку, Золотому та інших розташованих поблизу містечках.

В результаті станом на сьогодні лінія фронту змістилася на довготу 38Е09–38Е12. Це приблизно за 12-13 км від лінїї сходу Марсу, який зараз саме переходить у знак Тільця. Усі перелічені в попередньому прогнозі території вже в руках противника, зокрема Лисичанськ та Северодонецьк. Тобто Уранус таки мав рацію.

Проте є і хороші новини. Днями авторитетний астролог змінив свою думку щодо дати переломного моменту у війні. Тепер він вважає, що вона настане не в серпні, а вже у найближчі тижні. Він зазначив, що 5 липня, тобто момент переходу Марса з Овена в Тільця, стане саме тим днем, після якого ескалація піде на спад.

Також Уранус підкреслив, що перетнути довготу Бахмута противнику по суті так і не вдалося. І це безперечно дуже хороший результат. Ці території ЗСУ необхідно втримати хай там що, до того ж їм це точно під силу.

Експерт запевнив, що вже з дня на день тиск окупантів на довготі Бахмута значно знизиться, а ситуація на лінії фронту стабілізується. Натомість зараз важливо не пустити рашистів далі – до Слов’янська, Краматорська та Костянтинівки, щоб запобігти появі нового котла.