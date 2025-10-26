Головний біль та втома: як прилад за 1200 гривень може врятувати від отруєння чадним газом

Газ дає можливість обігрівати оселю та готувати їжу, але у разі неправильного використання він несе смертельну небезпеку. Статистика свідчить, що отруєння чадним газом є непоодинокими випадками в Україні. Щоб убезпечити себе, газовики радять встановити простий прилад — сигналізатор.

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” пояснила, що цей детектор безперервно моніторить стан повітря у приміщенні. Його головна перевага в тому, що він подає гучний звуковий сигнал про небезпеку ще на початкових стадіях, реагуючи навіть на малу концентрацію газу.

Навіть невелика кількість чадного газу в повітрі завдає серйозної шкоди людині. Перші симптоми отруєння включають нудоту, головний біль, утруднене дихання та раптове відчуття втоми.

Щоб встановити рятівний прилад вдома, потрібно бути готовим заплатити від 1225 гривень — це ціна найпростішого детектора. Дорожчі моделі, вартістю 3000–4000 гривень, мають додаткові функції, як-от дистанційне керування. Вже існують прилади, які в автоматичному режимі можуть самі перекривати подачу газу, повністю убезпечивши мешканців.

Газовики нагадують: якщо ви відчули симптоми отруєння або почули сигнал детектора, рятівним є негайне перекриття вентилів газової мережі та відкриття всіх вікон для провітрювання. В жодному випадку не можна в цей момент вмикати чи вимикати світло або електроприлади, щоб не утворилась іскра. Негайно телефонуйте до рятувальників та газовиків. У разі потреби, попередьте сусідів про небезпеку та евакуюйтесь.