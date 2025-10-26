Кожен третій Samsung Galaxy S26 буде на базі Exynos 2600

Exynos 2600 не вистачить для всієї лінійки Galaxy S26 — чіп покриє лише близько 30% виробництва. Решта моделей працюватимуть на Snapdragon 8 Elite 5.

Південнокорейські джерела повідомляють, що Samsung випустить близько 15 тисяч пластин з Exynos 2600, створених за 2-нм техпроцесом GAA. Цього обсягу вистачить приблизно на 30% всіх смартфонів Galaxy S26, які вийдуть у 2026 році. В результаті не всі регіони отримають версії на Exynos. У деяких країнах лінійка буде повністю побудована на Snapdragon.

За інформацією TrendForce, Galaxy S26 Ultra вийде тільки на Snapdragon 8 Elite 5, а Exynos 2600 дістанеться базовій і Plus-версіям в обмежених регіонах. Причина в низькій виробничій віддачі: рівень виходу придатних чіпів тримається близько 50%, що нижче цільових 70%.

При цьому перші тести показують, що Exynos 2600 випереджає Apple A19 Pro в багатоядерних бенчмарках, що робить його конкурентоспроможним за потужністю.

Аналітики відзначають, що Samsung ризикує повторити ситуацію минулих років, коли Exynos використовувався тільки в окремих країнах, а глобальні поставки йшли на Snapdragon. Додатковим фактором тиску стало те, що Samsung Foundry паралельно готує пілотне виробництво чіпів Tesla AI6 на тому ж 2-нм техпроцесі, що скорочує доступні потужності для Exynos.

Незважаючи на обмеження, Samsung розглядає Exynos 2600 як ключ до повернення власних чіпів в преміальний сегмент після пропуску Exynos 2500 в Galaxy S25.

Exynos 2600 може стати сильним конкурентом за продуктивністю, але обмежені обсяги виробництва не дозволять Samsung повністю відмовитися від Qualcomm. Для користувачів це означає, що в залежності від регіону Galaxy S26 може працювати на різних процесорах, а Ultra майже напевно буде тільки на Snapdragon.