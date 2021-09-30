Суд разрешил украинцу не платить кредит: назван способ

Кассационный суд, который является составной частью Верховного Суда, аннулировал ипотечный договор украинца вместе с задолженностью в $800 тысяч. Такую информацию обнародовал адвокат Дмитрий Касьяненко, один из управляющих партнеров юридической компании «Касьяненко и партнеры». В результате кропотливой работы юристов удалось полностью вывести недвижимость гражданина из-под залога финансового учреждения.





По словам юриста, решение суда является вполне обоснованным, ведь для расторжения договора ипотеки существует не менее двух весомых причин. В частности:

согласно статье 369 Хозяйственного кодекса Украины, распоряжаться общим имуществом без согласия второго совладельца запрещено. Поэтому любую сделку, касающаяся такого имущества, в данном случае недвижимости, могут признать недействительной по исковому заявлению второго у второго собственника;

соглашение недействительно, если у собственника, который его заключил, нет заверенного нотариусом согласия второго собственника, и нет нужных полномочий для решения имущественных вопросов самостоятельно. В таких условиях заключение договора является противозаконным и нарушает его форму. Второй совладелец (муж, жена и т.д.) в соответствии со статьей 369 частью 4, а также статьей 215 Хозяйственного кодекса Украины может обжаловать такое соглашение.

«Во время предыдущих судебных заседаний судьи не обратили внимания на данные обстоятельства. Их выводы были ошибочными, ведь ответчик не предоставил информации о том, что недвижимость находится в совместной собственности. Именно поэтому истец и получал отказы в удовлетворении своего иска », – комментирует дело юрист Касьяненко.

По результатам последнего судебного заседания, решения судов предыдущих инстанций, в частности первой и апелляционной, было отменено. А решение полностью удовлетворить требования истца вступило в силу. Ипотечный договор признали недействительным, а квартиру, находящуюся в частичной собственности гражданина, вывели из-под залога финучреждения. Вместе с тем истец лишился необходимости выплачивать задолженность банку в размере $800 тысяч.