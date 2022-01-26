Супермаркети вирішили заробити на українцях: задрали ціни на хліб

Ріст цін на хліб на тлі здорожчання низки інших продовольчих товарів вже не дивує українців. До того ж усім відомо, що випікання хліба зараз обходиться виробникам дорожче через високу вартість газу. Однак на думку експертів справа тут не в дорогих енергоресурсах, чи нестачі якісного зерна. Націнками грішать самі торгові мережі, через які хліб потрапляє на столи українці.





Не зважаючи на те, що українські ритейлери після повернення державного регулювання цін на соцпродукти, зменшили вартість хліба, він все одно продається по завищеній ціні. Втручання влади змучило їх скинути лише 5% від попередньої вартості, а націнка на той момент вже складала 15%.

Як розповів заступник керівника Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, ритейлери дуже хитро маскують свої способи накрутки ціни. Підвищення вартості хліба вони списують на маркетингові послуги, або так звану «передпродажну підготовку». Більшості споживачів навіть уявити складно, про що тут йде мова. Та саме за цими поняттями криється майже 26% від кінцевої ціни товару.

Чому росте ціна на хліб?

Попри рекордний урожай ранньої пшениці в Україні, на світовому ринку справи з якісним зерном куди гірші. Саме дефіцит сировини й підштовхує угору ціни на хліб. Адже пропозиція пшениці відповідного класу обмежена й виробникам доводиться платити за неї значно дорожче.

Оскільки Україна є одним з найбільших експортерів зерна у світі й щороку віддає на продаж близько 70% вирощеного врожаю, на неї не можуть не впливати тенденції зовнішнього ринку. Через це й ціни на хліб невпинно зростають.

Не варто забувати й про здорожчання енергоносіїв. Обробка зерна та випікання хліба потребує великої кількості газу й електроенергії. Тож виробники просто змушені закладати їх вартість у ціну готової продукції.

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