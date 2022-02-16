28,5 не предел: известно на сколько может упасть гривна уже в ближайшие дни

Нестабильная геополитическая ситуация и постоянная угроза военного конфликта с Россией продолжают расшатывать курс национальной валюты. Только за понедельник 14 февраля гривна упала по отношению к доллару на 66 копеек и зафиксировалась на отметке 28,5 грн/долл. Причем основной причиной столь резкого скачка стала волна паники, которая прокатилась по Украине за выходные. Что же будет дальше с нацвалютой? Какого курса доллара нам ждать уже в ближайшие дни?





Большинство украинских финансовых экспертов придерживаются мнения, что на валютный рынок на этой неделе будут влиять преимущественно психологические факторы. Поэтому сделать точный прогноз относительно курса гривны сейчас очень сложно.

Ведущий аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин оценивает перспективы нацвалюты пессимистично. По его мнению, уже в ближайшие дни гривна ослабнет до 29 грн/долл. Такое падение курса станет следствием паники инвесторов, которые начнут активнее распродавать украинские ОВГЗ и вывозить свои активы за границу.

«Гривна на протяжении текущей недели будет оставаться под влиянием инвесторов. Именно из-за их эмоционального поведения очертить пределы колебания курса сейчас очень сложно. Если же ориентироваться на состояние наличного рынка и максимальные показатели января, можно ожидать курс в пределах 29 грн за доллар», – отметил Шевчишин.

Вадим Иосуб, эксперт из компании «Альпари», поделился более оптимистичными ожиданиями. Он наоборот считает, что гривна вскоре снова пойдет на повышение. Если Россия прекратит психологическое давление, а угроза военного конфликта ослабнет, гривна вполне может выйти на курс 27,5 грн/долл. Однако это произойдет не раньше следующего понедельника.

Стоит отметить, что помимо панических настроений населения и инвесторов на курс нацвалюты может повлиять и активизация аграриев. Подготовка к посевной стимулирует интерес сельхоз-отрасли к доллару. Поэтому предложение валюты США уменьшается, а ее стоимость соответственно растет.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿