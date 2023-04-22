Українці зможуть купувати більше доларів та євро: НБУ пом’якшив обмеження

Українцям дозволили купувати більше валюти. Відповідну постанову Національний банк України прийняв 20 квітня, а вже 21 квітня вона офіційно набрала чинності. Збільшення ліміту на придбання готівки в іноземній валюті допоможе збалансувати готівковий курс, максимально наблизивши його до офіційного.

Згідно із новим рішенням НБУ з 21 квітня банки будуть по-іншому розраховувати обсяг доларів та євро, які можуть продати населенню. Якщо раніше їх кількість не могла перевищувати 100% від обсягу покупки безготівкової валюти, то зараз цей ліміт збільшили до 120%. При цьому до уваги береться кількість купленої банком валютної безготівки з 13 квітня 2022 року.

Як пояснили у прес-службі Національного банку, такі нововведення мають на меті укріпити позитивні курсові зміни, що зараз відбуваються на валютному ринку. Йдеться про поступове зниження готівкового курсу та зменшення розриву із курсом офіційним. Внаслідок збільшення обсягів продажу готівкової валюти ринок стане більш стійким то впливу різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів. Крім того це призведе до значного покращення курсових очікувань.

До речі, збільшення кількості доларів та євро на продаж – не єдине нововведення Нацбанку. Постанова регулятора від 20 квітня також змінила правила здійснення переказів у іноземній валюті для е-резидентів. Е-резиденти – це іноземці, що можуть відкривати в Україні банківські рахунки та вести підприємницьку діяльність. Тепер такі особи можуть преказувати на свої рахунки за кордоном гроші, отримані від нерезидентів на рахунки в українських банках. Мова про кошти у валюті, що були сплачені е-резидентам за товари чи послуги.

В НБУ зазначили, що зміни, прийняті 20 квітня 2023 року, не будуть створювати жодного тиску на валютний ринок України чи її міжнародні резерви. Адже в рамках перелічений у постанові НБУ операцій не здійснюється покупка іноземної валюти.